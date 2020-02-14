Киркоров возмутил поклонников розовой шубой и высокомерным заявлением

Москва, 14 февраля. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров возмутил фанатов розовой шубой и высокомерным заявлением о намерении «отпустить грехи».

Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram фото со съемок развлекательного шоу «Вечерний Ургант». На снимке Киркоров запечатлен в необычном образе, главной изюминкой которого стала яркая розовая шуба. Шубу дополняют белые штаны и кроссовки розового цвета.

«Король отпускает грехи. Только по пятницам!» — подписал фотографию Киркоров.

Вероятнее всего, артист подразумевал образ священника, в котором он предстал в своем новом скандальном клипе «Романы».

Поклонники Киркорова не оценили образ Киркорова, а также выразили свое возмущение в связи с высокомерным заявлением артиста.

«Розовый, ряженый отпускает грехи! Вы серьезно? Ничего святого не осталось. Заигрались вы «король». Упали ниже плинтуса», — возмутилась anna__hom.

«Совсем спятил!» — отмечает krakhalevanatalia.

«Ну точно гей-парад какой-то», — пишет arkadiy2908.

«Опять реклама. Осточертел», — пожаловалась svetazamytina1965.

«Не хватает розовой кофточки», — иронично отмечает larisa_chesnova.

«Не смотрела и ни буду смотреть, совсем крышу снесло», — пишет nina_kolesnikova1973.

Ранее Киркоров представил в Сети клип на свою новую песню «Романы».Сюжет клипа разворачивается вокруг католического священника, роль которого исполняет Киркоров. В съемках клипа также приняла участие телеведущая и комик Екатерина Варнава, которой досталась роль соблазнительницы.