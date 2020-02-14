ФАН отследило огромные масштабы поставок оружия, техники и боевиков Турцией в Ливию

Турция продолжает поставлять сирийских наемников, завербованных турецкими спецслужбами в Идлибе, на территорию Ливии, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Также не прекращается нарушение турецкими властями оружейного эмбарго ООН, и тех обязательств, которые Анкара взяла на себя по итогам берлинской международной конференции.

Сирийские «туристы» Эрдогана

Журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) удалось выяснить, что ежедневно в аэропорты Триполи и Мисураты прибывает от 3 до 8 пассажирских самолетов, на которых Анкара перебрасывает террористов для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа.

Согласно данным наблюдения за передвижением авиарейсов, полученным за период с декабря минувшего года по 13 февраля текущего года, было установлено, что все воздушные суда, перевозившие радикалов между Турцией и Ливией, принадлежат трем ливийским авиакомпаниям: Libyan Airways, Afriqiah Airways, Buraq air.

Редакция ФАН также проанализировала арабские социальные сети и другие источники, благодаря чему вырисовалась отчетливая картина, наглядно демонстрирующая, как Анкара направляет сирийских наемников марионеточному режиму Триполи.

Как видно на фотографии из соцсетей, у сирийских наемников Анкары, прибывающих на территорию североафриканского государства, достаточно хорошее настроение. Не удивительно, ведь турецкие вербовщики пообещали им ежемесячные гонорары в размере около 2000 долларов США.

За все время наблюдения за перебросками Турцией членов радикальных исламистских группировок, запрещенных в России, стало известно и общее количество таких перелетов (172), в связи с чем можно сделать выводе о значительном количестве прибывших в Ливию сирийских боевиков с конца декабря 2019 года.

Согласно различным источникам, только в текущем году Анкара перебросила в Триполи около 7,5 тысяч боевиков, порядка 3 тысяч турецких военнослужащих и почти 2 тысячи наемников ЧВК SADAT. Их прибытие в Ливию в период перемирия создает взрывоопасную ситуацию и препятствуют мирным политическим процессам, направленным на прекращение кровопролития и установление перемирия в Ливии.

Воздушные маршруты турецких оружейных поставок

Помимо гражданских самолетов Турция использует для оказания военной помощи ПНС и военно-транспортные суда, следующие из турецких городов Измир и Стамбул в направлении Ливии. Журналисты Федерального агентства новостей нашли также данные этих бортов. Грузовой самолет Boeing 747 – 412 с бортовым номером ER-BBJ, принадлежащий молдавской авиакомпании Aerotranscargo с 5 декабря 2019 года по 29января 2020 года семь раз прибывал на ливийскую территорию в город Мисурата .

Еще один Boeing 747-412 с бортовым номером ER-JAI той же авиакомпании из Молдавии приземлялся в Ливии пять раз. Столько же раз совершал рейсы в североафриканскую страну транспортный Airbus A300C4-203 с номером ER-ABE ливийского авиаперевозчика Global aviation and Service Group.

Выше отмеченными рейсами ливийской авиакомпании GASG («Глобальная авиационная и сервисная группа») и все той же молдавской Aerotranscargo на ливийскую территорию поставлялось вооружение для боевиков Сарраджа в обход оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), введенного в 2011 году. Примечательно, что GASG уже фигурировала в отчетах экспертной группы ООН в 2017 году, как один из участников незаконных оружейных поставок в Восточной Европе.

Спустя два года тот же авиаперевозчик был задействован в нелегальной схеме поставок оружия из Турции для ПНС Ливии. На снимке выше запечатлен грузовой самолет молдавской компании Boeing 747-412 (номер ER-JAI) в аэропорту Стамбула, в который 27.11.2019 года загрузили военную технику, которая затем была выгружена в Мисурате.

Морские контрабандные маршруты Анкары

Подробный анализ логистических данных о передвижении всех судов, прибывающих в морские порты Мисураты и Триполи с начала декабря 2019 года, полученный в ходе изучения сервиса marinetraffic.com, выявил, что по сегодняшний день наибольшее число рейсов (14 в общей сложности) были совершены четырьмя грузовыми кораблями: Medcon Rize (4 рейса в Ливию под флагом Панамы), Matilda A (4 рейса под флагом Турции), Medcon Sinop (3 рейса под флагом Панамы) и Kosovak (3 рейса под флагом Турции).

Стоит отметить, что эти корабли, направлявшиеся в порты ливийской столицы и Мисурату намеренно выключали транспондеры, чтобы нельзя было увидеть их прибытие в порты назначения. Количество таких судов, используемых турецкими властями для контрабанды оружия, боеприпасов и военной техники в Ливию исчисляется несколькими десятками.

Большинство задействованных Турцией судов в анализируемый ФАН период совершали свои нелегальные рейсы под панамскими и турецкими флагами. Для транспортировки оружия морем Анкара использовала главным образом контейнеровозы и сухогрузы различного водоизмещения.

Впрочем, один из контрабандных кораблей, перевозивших смертоносные грузы из Турции для ПНС Ливии целых три раза только в январе 2020 года (данные не отображаются на сайте marinetraffic.com) был задержан 6 февраля в Италии по подозрению в незаконной транспортировке оружия. Сведения о прибытии данного судна в Триполи за прошлый месяц ФАН заполучил во время детального анализа арабских соцсетей (02.01.2020; 16.01.2020; 28.01.2020).

По информации полученной журналистами ФАН, только с начала 2020 года Турция нелегально поставила морскими маршрутами около 5 тысяч тонн стрелкового вооружения, разных типов боеприпасов и военной техники. Среди всего этого насчитывается: 25 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок Firtina, 44 БМП ACV-15, около 50 бронеавтомобилей ARMA, 20 единиц 130-мм гаубиц M-46, десять 300-мм реактивных систем залпового огня T-300 Kasirga и до 20 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Прибывшие в Ливию сирийские террористы вызвали волну негодования ливиских граждан, которые 14 февраля вышли на митинг против турецкого вторжения, собрвший в общей сложности более 200 тысяч человек, выступивших против агрессии Турции и ее вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее редакция ФАН уже сообщала в большом материале о маршрутах, используемых Турцией для незаконных поставок оружия марионеточному «правительству» Сарраджа, оккупировавшему ливийскую столицу.