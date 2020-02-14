Мужчина ранил семилетнюю девочку из ружья в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 14 февраля. В Кабардино-Балкарской Республике в поселении Золукокоаже мужчина ранил 8-летнего ребенка выстрелом из охотничьего карабина. По словам местного жителя, он стрелял в воздух, чтобы разогнать стаю бродячих псов, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в четверг, 13 февраля. В момент инцидента ребенок шел по улице вместе с матерью.

«Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал, а она увидела, что голова дочери в крови», – поясняют следователи.

Ребенок был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. Ренген показал, что в мягких тканях головы ребенка находится пуля калибра 7,62 мм. Вскоре следователям удалось выяснить, что выстрел был произведен местным 47-летним жителем. По словам мужчины, он стрелял в воздух, чтобы разогнать стаю собак.

В настоящее время по факту огнестрельного ранения ребенка инициирована доследственная проверка. По ее результатам действиям мужчины дадут правовую оценку.