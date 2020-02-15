Сирия, 15 февраля. Израиль нанес по Дамаску авиаудар - несколько ракетных снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны. Российский посол в Анкаре получает угрозы в связи с ухудшением российско-турецких отношений. В Алеппо боевики вооруженной оппозиции сбили вертолет ВВС Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные авиаудары по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, в Алеппо потеряли вертолет и экипаж из трех человек.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами на юге Алеппо и освободили два поселка, в Идлибе потеряли БМП и несколько бойцов союзных сил.

Армия Турции и союзные силы: приступили к строительству нового наблюдательного пункта в Алеппо, а также направили два конвоя подкрепления на запад Алеппо и в Идлиб, в Хасаке ликвидировали 12 курдских боевиков.

Международная коалиция: провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора и задержала несколько гражданских.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Идлибе подбили из противотанковых ракетных установок БМП армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на западе Алеппо обменялась ударами с правительственной армии.

Курдские вооруженные формирования: потеряли 12 человек в результате авиаудара, нанесенного турецким беспилотником на севере Хасаки, в Ракке оставили жителей без дизельного топлива.

«Сирийская национальная армия»: подбили ракетным залпом вертолет ВВС Сирии в Алеппо.

Провинция Дамаск

Около полуночи системы ПВО в окрестностях Дамаска были приведены в боевую готовность в связи с обнаружением в воздухе ракет. Сообщается, что несколько снарядов были выпущены по районам Сайид-Зайнаб и у международного аэропорта. По данным РИА Новости, запуск ракет был зафиксирован с помощи ВВС в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Некоторые источники сообщили, что несколько ракет достигли целей. Поступает информация о взрывах в районе торгового центра в районе Кафр-Суса.

Тель-Авив продолжает отрицать причастность к авиаударам по районам Дамаска и позициям проиранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции и ливанской «Хезболлы» в Сирии.

Провинция Алеппо

Как передает сирийской государственное новостное агентство SANA, вертолет ВВС Сирии был поражен из ракетной установки. Снаряд был выпущен с позиций протурецких группировок, которые базируются в районе поселка Урм-аль-Кубра. Весь экипаж из трех человек погиб.

На запад Алеппо продолжают прибывать подкрепления турецкой армии. Днем турецкая армия развернула позиции и поселка Аль-Атариб, о чем сообщает агентство Step News. У холма Шейх-Ибрагим будет расположен новый наблюдательный пункт. Позднее в Алеппо прибыли две колонны бронетехники.

На северо-западе провинции продолжает работу ВВС Сирии. По данным агентства Step News, были нанесены точечные удары по опорным пунктам боевиков в окрестных районах Алеппо – Лирамун и Рашидин-4, а также у поселения Кабтан-аль-Джабаль, деревни Якид-аль-Адас, Урм-аль-Кубра. Источник также сообщает, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили территории 46-ой базы к востоку от города Аль-Атариб на западе провинции.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передала информацию о столкновениях протурецких группировок и отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселка Дагилбаш, где стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами. Турецкие войска и союзные группировки обстреляли укрепления курдских боевиков у деревень Мараназ, Маликия и Шеварга, а также у поселений Самук, Сайяд-Шахба и Шейх-Исса. Курдские боевики заявили, что им удалось убить трех бойцов протурецких отрядов и ранить еще пять.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Alk Habour 21, в районе поселка Аль-Хараджа десантировалась группа спецназа сил международной коалиции. Местные источники сообщают, что в операция приняли участие также ударные вертолеты ВВС США. В ходе рейда в поселке, причины которого не называются, военнослужащие задержали несколько жителей поселка и вывезли в неизвестном направлении.

В социальных сетей силами арабских активистов распространяется видео, записанное в участке самоназванной милиции курдских боевиков «Асайиш». На записи видно, как группа «милиционеров» избивает двух задержанных мужчин. Как сообщает портал Step News, видео снято в городе Шхиль, оба арестованных работали водителями зерновозов, курдские боевики арестовали их 15 дней назад в ходе рейда, обвинив в пособничестве террористам «Исламского государства»11. Отметим, курдские радикалы неоднократно проводили задержания среди мирного населения, обвиняя арестованных в связях с террористами, однако действительной причиной арестов становятся критика действий SDF, участие в антикурдских митингах, лояльность к сирийской армии, нежелание платить налоги и попытки уклониться от призыва в курдские отряды самообороны.

Провинция Идлиб

Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам, как сообщает издание Sabah. У дервени Дейр-Сунбуль военнослужащие строят новый наблюдательный пункт, как передает агентство Al Mohrar Media.

Днем Министерство обороны Турции выпустило заявление о том, что за последнее время во время боевых действий турецкой армии и союзных группировок было убито 63 военнослужащих сирийской армии. Со стороны сирийского ведомства и местных источников до сих пор не поступало подтверждений информации о гибели военнослужащих. Позже российская сторона Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опровергла заявление Турции о гибели военных, назвав тиражирование таких сведений безответственным и отметив, что подобная дезинформация способствуют обострению обстановки в Идлибе и не отвечают взаимным интересам России и Турции. В связи с обострением российско-турецких отношений посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах.

Днем боевики «Сирийской национальной армии» подбили с помощью ПТУР бульдозер сирийской армии у деревни Ат-Тальхия, как цитирует заявление боевиков оппозиционное издание Step News. Возобновились бои в районе поселка Дадих, где боевики подбили танк.

На юге провинции ВВС Сирии наносят удары с воздуха по линиям обороны и опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Ариха, а также у города Джиср-аш-Шугур, деревень Нахль, Басанкуль, Сармин и Каминас.

Провинция Ракка

На севере Ракки бойцы протурецких сил продолжили обстреливать укрепления курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), после серии провокаций с их стороны, как сообщает портал Alk Habour. Пока что ни от одной из сторон конфликта не поступало сведений о потерях в результате столкновения.

Как передают корреспонденты агентства Step News, в Ракке самоназванная курдская администрация начала компанию против частных заправочных станций в городе. «Народный муниципалитет» SDF изымает у предпринимателей дизельное топливо, которое жители покупают для своих генераторов, нагрузка на которые возросла с наступлением в провинции холодов. Так как в ходе боевых действий инфраструктура города сильно пострадала, уцелевшие дома не подключены к системе отопления. Её нет в принципе, поэтому жители обогревают дома с помощью дизельных генераторов. По словам корреспондента, «муниципалитет» конфисковал 35 баррелей дизельного топлива из небольших киосков, владельцев которых обвинили в отсутствии лицензии на и продажу топлива.

Провинция Хасака

На севере Хасаки продолжились столкновения в районе поселка Умм-аль-Кайфа к востоку от Тель-Тамра. Как сообщает новостной портал Alk Habour, ночью артиллерия протурецких отрядов вела огонь по укреплениям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Пока ни одна из сторон не сообщала о своих потерях, понесенных в результате столкновения.

Корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передал позднее, что в ходе перестрелки погибли четыре бойца протурецких сил. Со стороны курдов убиты 12 боевиков SDF в результате точечного удара по их укреплениям с помощью беспилотника турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.