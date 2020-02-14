Первый случай заражения коронавирусом произошел в Египте

Каир, 14 февраля. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен на территории Египта, об этом сообщил Минздрав страны.

Ведомство выпустило совместное заявление с ВОЗ, в котором отмечается, что «носителем инфекции является гражданин иностранного государства».

Таким образом, Египет стал первой африканской страной, в которой обнаружили заражение вирусом 2019-nCoV.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Китайские власти были вынуждены ввести особый режим на территории провинции Хубэй, где располагается эпицентр эпидемии.

По последним данным, жертвами заболевания стали более 1,3 тысячи человек. Общее количество зараженных составляет свыше 63,8 тысячи человек, более 500 из них заболели за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что научный центр «Вектор» создал тест-систему для выявления коронавируса нового типа. Разработка российских ученых уже зарегистрирована, передавало Федеральное агентство новостей.

Китайские врачи обнаружили способ борьбы с коронавирусом нового типа, который уже эффективно применяется при лечении пациентов. Заболевшим переливают плазму из крови выздоровевших людей.