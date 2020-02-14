Волочкова похвасталась подарками от возлюбленного на День всех влюбленных

Москва, 14 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками подарками от возлюбленного в День святого Валентина.

Волочкова опубликовала в Insragram фотографию, на которой она окружена цветами и воздушными шарами. На столике рядом стоит цветочная композиция в форме сердца. По словам светской львицы, это «валентинка» тронула ее сердце.

«Это такое счастье — любить и быть любимой!» — написала артистка под фото, поздравив все с праздником всех влюбленных.

Отметим, что сейчас комментарии на страницы балерины закрыты. Пользователи поставили более 5,6 тысяч лайков под фотографиями.

В конце января Волочкова объявила о своей грядущей свадьбе. Громкое заявление балерина сделала во время празднования своего 44-летия в караоке-клубе. Однако это является избранником балерины до сих пор не известно. Из немногочисленных рассказов балерины следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».

«Газета.ру» отмечала, что повышенная секретность вокруг имени избранника рождает массу споров. Некоторые поклонники в соцсетях выразили мнение, что никакого возлюбленного не существует и именно поэтому его еще никто ни разу не видел.

Отметим, несмотря на то, что 14 февраля — это День всех влюбленных, его могут праздновать не только те, у кого есть вторая половинка. День святого Валентина — это праздник, касающийся всех, кто верит в светлые, чистые и искренние чувства. Поэтому поздравления в этот день адресуются также друзьям, подругам и знакомым, мечтающим повстречать настоящую любовь.

Об истории праздника и традициях читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.