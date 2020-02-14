ИГ привлекло украинскую лесбиянку для пропаганды «исламского феминизма»

Москва, 14 февраля. Украинская девушка-блогер Вероника Беленькая, известная также как Айман Экфорд, пропагандирует в соцсетях ценности джихадизма, ориентируясь на русскоговорящих читательниц.

Как сообщает Nation News, сама Беленькая является лесбиянкой, поэтому она нередко затрагивает гендерную и сексуальную тему, говоря об исламизме. В частности, девушка утверждает, что боевикам не чужды гомосексуальные ценности, а также пропагандирует «исламский феминизм». Некоторые посты Экфорд призваны показать, что террористы — обычные люди, к которым якобы можно проникнуться симпатией.

«Повседневная жизнь ИГИЛовцев [Исламское государство1 — запрещенная в РФ террористическая группировка. — Прим. ФАН]. Джихадисты читают Коран и газеты, ловят рыбу, пялятся в экраны, дети играют», — пишет она.

Примечательно, что Беленькая публикуется не только в мессенджерах и соцсетях, но и в российских СМИ. У нее есть не менее 12 публикаций в московском издании Wonderzine. Одна из статей — «Исламские феминистки о своей вере и жизни».

При этом даже читатели обращают внимание украинки на то, что ислам — крайне консервативная религия, которая не допускает даже намека на феминизм. Права женщин в арабских странах сильно ограничены по сравнению с мужскими, а общество является сугубо патриархальным.

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, Роскомнадзору следует заблокировать аккаунт Экфорд, несмотря на то, что она живет в Великобритании. Он обратил внимание на то, что девушка пишет на русском языке, а значит ее аудиторией могут быть россиянки.

Если она занимается пропагандой в нашем правовом поле, то подлежит блокировке. Я напишу депутатский запрос, чтобы регулятор исполнил свои функции. Российское законодательство запрещает пропаганду запрещенных в нашей стране организаций и видов деятельности. Государственные механизмы должны работать», — пояснил парламентарий.

1 Организация запрещена на территории РФ.