Москва, 14 февраля. Продюсер реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о новом телепроекте, который носит название «Битва престолов».

По его словам, «Битва престолов» является костюмированным реалити-шоу. Комиссаров отметил, что ведущими проекта станут Настасья Самбурская и 3D-модель Людмилы Гурченко. При этом «ожившая» в новом реалити-шоу Гурченко оказалась дороже Самбурской, так как затраты на создание 3D-модели советской актрисы превышают гонорар Настасьи.

«Это очень большие деньги, миллионы рублей. Действительно, голограмма Гурченко гораздо дороже. Ко всему прочему артистка не была оцифрована, как, к примеру, Майкл Джексон при жизни. Пришлось искать такую технологию, которая воссоздала бы ее максимально похоже, достоверно», — пояснил Комиссаров.

При этом продюсер выразил уверенность в успешности проекта, а также не сомневается, что все затраты окупятся. По его словам, Гурченко идеально подходит на роль ведущей нового шоу, передает StarHit.

«Я подумал, что современные технологии могут вернуть тех, кто является кумиром многих поколений людей. Гурченко была бесподобной неоспоримой звездой российского телевидения... Я поэтому и выбрал ее», — добавил Комиссаров.

Напомним, советская и российская киноактриса Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Стоит отметить, что Людмила Гурченко была яркой и блистательной актрисой, которая пользовалась огромной любовью у зрителей.