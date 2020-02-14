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Столб кипятка и пара высотой с девятиэтажку бьет в Кемерово. ФАН-ТВ

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Столб кипятка и пара высотой с девятиэтажку бьет в одном из кемеровских дворов. 
На улице Свободы прорвало трубу с кипятком диаметром 250 мм.
Несколько домов в округе остались без горячей воды. Сообщается, что как минимум пять многоэтажек на улице Свободы и пять на Молодежном проспекте. Предварительно завершение ремонтных работ и подача горячей воды в квартиры состоится не раньше 6 утра субботы.

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