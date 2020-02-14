Сирия, 14 февраля. Курдские боевики отпустили 35 семей беженцев из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. В Алеппо прибыло подкрепление турецкой армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные авиаудары по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами на юге Алеппо в районе поселка Умр-аль-Кубра.

Армия Турции и союзные силы: приступили к строительству нового наблюдательного пункта в Алеппо, а также направили два конвоя подкрепления на запад Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: отпустили 35 семей из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Международная коалиция: провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора и задержала несколько гражданских без объяснения причин ареста.

Провинция Алеппо

Поступает новая информация о сбитом в западной части Алеппо вертолете ВВС Сирии. Как передает сирийской государственное новостное агентство SANA, ссылая на неназванный военный источник, вертолет был поражен из ракетной установки. Снаряд был выпущен с позиций протурецких группировок в районе поселка Урм-аль-Кубра. Экипаж вертолета из трех человек погиб.

Как передает медиаресурс Alakhbar News, сирийская армия наносит ракетно-артиллерийские удары по линиям обороны джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселков Кафр-Наха и Урм-аль-Кубра.

У населенного пункта Аль-Атариб разворачиваются отряды ВС Турции, о чем сообщает агентство Step News. Источник также сообщал ранее, что в районе холма Шейх-Ибрагим турецкие войска приступили к строительству нового наблюдательного пункта. Позднее, две колонны турецкой бронетехники, которые пересекли границу через погранпереход «Кафр-Лусин», направили в западные районы провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Alk Habour 21, в районе поселка Аль-Хараджа десантировалась группа спецназа сил международной коалиции. Местные источники сообщают, что в операции приняли участие ударные вертолеты ВВС США. В ходе рейда в поселке, причины которого не называются, военнослужащие задержали несколько жителей поселка и вывезли в неизвестном направлении. Предполагается, что им будут выдвинуты обвинения в пособничестве террористам «спящих ячеек» «Исламского государства»1 и участие в их диверсионной деятельности на востоке провинции.

Провинция Идлиб

Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам, как сообщает издание Sabah. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с САР вооружение и бронетехнику. Количество перебрасываемых подкреплений возросло после того, как 10 февраля минобороны Турции сообщило, что пять турецких солдат погибли и еще пятеро были ранены при обстреле со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного. Данное заявление позднее опровергла российская сторона координационного Центра примирения враждующих сторон.

Боевики «Сирийской национальной армии» объявили об уничтожении с помощью ПТУР бульдозера сирийской армии на фронте у деревни Ат-Тальхия к востоку от города Идлиб, как цитирует заявление боевиков оппозиционное издание Step News.

Провинция Хасака

Группа из 35 семей из Ракки покинули лагерь для беженцев «Аль-Хол» сегодня утром, как сообщает источник в сети Twitter (@humamisa). Шейхи родоплеменных союзов Ракки достигли договоренности с курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), на территории которых находится лагерь, и добились того, чтобы членов 35 семей, преимущественно это дети и женщины, выпустили из лагеря. В дальнейшем беженцы вернутся в Ракку на места прежнего жительства. Шейхи поручились, что все из списка являются обычными гражданскими, не входят в семьи террористов «Исламского государства» и не оказывали террористам содействия ранее.

1 Организация запрещена на территории РФ.