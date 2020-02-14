Вбросы Турции о потерях Сирии в Идлибе призваны защитить репутацию Анкары

Турция ведет против Сирии информационную кампанию о ситуации в Идлибе, стараясь сохранить влияние в регионе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опровергли данные Турции о потерях сирийской армии в провинции Идлиб за минувшие сутки. Как заметили в ЦПВС, подобные заявления являются не соответствующими действительности.

Ранее турецкое руководство заявило, что за минувшие сутки в провинции Идлиб якобы были уничтожены 63 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Однако никаких подтверждений этой информации не было представлено и обнаружено. Фактически же, это сообщение представителей Турции стало очередным информационным вбросом о ситуации в Идлибе.

Возвращение операции «Заря в Идлибе»

Сирийская армия была вынуждена возобновить приостановленную в результате прошлых договоренностей операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных провокаций со стороны боевиков в этом регионе. Преимущественно позиции сирийских военных и мирных жителей атаковали боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», куда входят радикальные исламисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

Турция выступает против проведения сирийскими военными операции в этом регионе, однако сама отказывается следовать сочинским соглашениям 2018 года, которые включают в себя соблюдение перемирия и разграничение боевиков. Более того, Анкара наоборот потворствует террористам, снабжая их вооружением, что подтверждают представители Минобороны России.

Столкновение Сирии и Турции в Идлибе

3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибе, сознательно решив никого не уведомлять о своих действиях, несмотря на нарушение договоренностей. В результате военные САА атаковали турецких солдат, приняв их за боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остро отреагировал на это, сообщив, что Анкара не оставила этот инцидент без ответа, якобы нанеся удары по 40 объектам сирийской армии.

Однако российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что никаких вышеупомянутых ударов зафиксировано не было.

Интересы Турции в Идлибе

Власти Турции заинтересованы в сохранении напряженности в сирийском Идлибе, поскольку это позволяет Анкаре иметь контроль в этом регионе. Ликвидация поддерживаемых Турцией боевиков, к которой стремится Сирия и Россия, разрушит влияние Анкары на сирийском северо-западе.

Как замечают в Центре по примирению враждующих сторон подобные информационные вбросы способствуют лишь эскалации напряженности в Идилибе и могут привести к опасным решениям, которые будут разрушительны для дипломатического урегулирования ситуации в этом регионе.

Турецкая ложь о ситуации в Идлибе

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило информационную кампанию Турции о ситуации в Идлибе с президентом АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», публицистом Юрием Самонкиным.

По мнению эксперта, турецкие заявления подобного толка связаны в первую очередь с амбициями Анкары на Ближнем Востоке. Турция переходит в наступательную фазу обозначения некоторых своих границ в этом регионе. Такие действия мы наблюдаем не впервые, ведь фактически Турция делает то же самое, что в свое время реализовывали США в этом регионе.

«Турция пытается перейти к оккупации определенной территории и дальнейшему информационному давлению на правительство Сирии. Анкара хочет закрепиться в этом регионе для реализации своих экономических и военно-политических целей. Учитывая, что ситуация в Идлибе до сих пор не разрешена и Анкара начинает отказываться от существования договоренностей в астанинском формате, то по факту Турция превращается из миротворца в страну, пытающуюся диктовать своих геополитические амбиции ради закрепления на Ближнем Востоке», — рассказывает эксперт.

Успехи Сирии в Идлибе не нравятся Турции

Сейчас отчетливо видно, что подразделения сирийской армии успешно ведут освобождение новых регионов, продвигаясь с каждым днем все дальше. Накануне появилась информация, что в результате продвижения сирийских войск уже 10 турецких обсервационных постов оказались в окружении.

Как обращает внимание Самонкин, в соответствии как с международным, так и с национальным законодательствами сирийская армия вправе вести военные операции на своей территории, если возникает угроза для безопасности государства и мирных жителей.

«Сирийские власти невозможно ни в чем ограничивать, поскольку они занимаются борьбой с терроризмом. Однако своими жестами Турция пытается препятствовать тому, чтобы сирийские военные смогли добиться контроля над теми 10-15% страны, которые сейчас не контролируются. Подобное развитие событий, очевидно, не в угоду интересам Турции, ведь при решении конфликта в этой стране, сразу же встанет вопрос о незаконном присутствии в этом регионе западной коалиции и Анкары», — говорит эксперт.

Двойная игра Анкары

Изначально Турция смогла зарекомендовать себя в качестве страны-миротворца в Сирии, которая заинтересована в стабильности в этом регионе. Турецкие военные, защищая конечно же свои границы, принимали участие в уничтожении террористов. Однако сейчас мы наблюдаем, что геополитические амбиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обострились и Анкара хочет получить лидерство на Ближнем Востоке.

«Пытаясь играть на необходимости восстановления Сирии Турция хочет получить влияние в регионе, преподнося эту политику как историческое возращение присутствия Анкары в странах Ближнего Востока. В реальности же Турция боится, что после завершения конфликта, Сирия восстановится и станет конкурентом в этом регионе», — отмечает собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.