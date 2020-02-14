Собчак грубо ответила писателю Цыпкину на шутку о ее груди

Москва, 14 февраля. Известная российская телеведущая Ксения Собчак резко ответила на шутку писателя и блогера Александра Цыпкина, который иронично прокомментировал ее эротическую фотосессию, приуроченную ко Дню святого Валентина.

«Открыл Instagram и понял, что осталось нам с Костей (муж Собчак Константин Богомолов. — Прим. ФАН) членами померяться, и праздник удался», — написал он в Instagram.

Собчак не смогла пройти мимо такого замечания и ответила разгромным постом в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Опускаясь на этот уровень, скажу две вещи. Первое: мериться сиськами нам не стоит — у твоей они силиконовые. Второе: надеюсь, хоть у тебя член настоящий. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко. Так что я б на твоем месте не стала», — отметила она.

Ранее Собчак выложила провокационное фото с певицей Глюкозой и Яной Расковаловой. Все трое на снимке позируют топлесс и держат друг друга за грудь. Некоторые юзеры стали спорить, у кого из женщин грудь красивее. Кто-то выразил уверенность, что у Собчак, потому что она «самая натуральная».

Отметим, что Собчак оказалась не единственной, кто догадался поздравить мужчин с Днем святого Валентина столь пикантным образом. Певица Ольга Бузова также решила использовать свою сексуальность. Она нарядилась в костюм медсестры из секс-шопа и сфотографировалась для Instagram. Хотя подарок Бузовой, вероятнее всего, предназначался для ее кавалера — блогера Давида Манукяна.