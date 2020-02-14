Главред «Русской Народной Линии» обвинил либеральные СМИ в информационной войне против России

Российское общество должно взять на контроль СМИ, которые выступают в качестве ударной силы по свержению законной власти в стране. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал главный редактор информационного агентства «Русская Народная Линия» Анатолий Степанов.

Наглый вброс «Ленты»

Накануне антироссийское издание Lenta.ru опубликовало статью «Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях», согласно которой четыре из пяти ключей, которые применяют в авиационных полках, якобы врут, ошибаясь вплоть до 30%. Автор статьи безапелляционно делает вывод, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».

Таким образом «Лента» считает, что 80% российских боевых самолетов непригодны к использованию. Более того, статья завершается сообщением американского журнала Popular Mechanics о том, что «российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники».

В связи с этим главный редактор информационного агентства «Русская Народная Линия» Анатолий Степанов направил заявление в Федеральную службу безопасности для того, чтобы ФСБ провела проверку содержания статьи.

«СМИ — четвертая власть»

Как отметил Анатолий Степанов, средства массовой информации — это четвертая власть. И если все три власти, их полномочия, ответственность прописаны в законе, то четвертая власть практически никак не контролируется, уверен он.

«Вы прекрасно понимаете, как журналист, что можно преподать так материал, что вроде бы не прикопаться с формальной точки зрения. Там есть ссылки необходимые, но выделить можно то, что закладывает определенные смыслы. И вот эта статья — формально там все соблюдено, ссылки, но акценты расставлены так — то, что в материалах, на которые ссылается «Лента», ставятся со знаком вопроса в качестве предположений, здесь сформулированы в качестве утверждений. И таким образом проблемы, с которыми сталкивается Министерство обороны, преподносятся как пороки всей нашей системы образования и всего нашего Министерства обороны», — пояснил Анатолий Степанов.

По его мнению, статья от «Ленты» — лукавство, подтасовка, двойные смыслы. Это и есть информационная война. Это и есть попытка дискредитировать Министерство обороны, которое является несущей конструкцией нашей системы безопасности.

«И более того, там такая любопытная ссылка есть на американское издание, которое приходит к выводам о том, что у нас таким образом построена вся система обороны, что все эти недостатки не исправимы, что это конструкционные особенности нашего Министерства обороны, нашей системы безопасности. Это и есть лукавство, это и есть двойные стандарты, которые делают этот материал информационным оружием против России, против Министерства обороны», — добавил Анатолий Степанов.

В негативном свете

Анатолий Степанов обратил внимание, что Lenta.ru — это достаточно распространенное, известное, широко читаемое издание. Статья, посвященная проблемам, с которыми сталкивается Министерство обороны в части авиационной техники, формулирует утверждения, которые в негативном виде представляют Министерство обороны. И это не новое оружие, уверен Степанов.

«Я как историк могу вспомнить, что происходило сто лет назад, когда в Российской империи СМИ, находившиеся без такого контроля, просто демонизировали представителей верховной власти, императора. И таким образом СМИ выступали в качестве ударной силы по свержению законной власти в Российской империи. Сейчас, видимо, это пытаются повторить безответственные представители нашей журналисткой корпорации», — рассказал Анатолий Степанов.

По его мнению, необходимо установить правила, в том числе в законодательной сфере, которые позволят государству и обществу взять под контроль «четвертую власть». Журналисты должны чувствовать ответственность за недостоверное и недобросовестное предоставление информации, за подобную расстановку акцентов в информационном сообщении, которое делает его инструментом информационной войны, направленной против России, уверен Степанов.

Взять на контроль

«Нужен какой-то орган, который бы контролировал эту деятельность, давал оценку. У нас есть Союз журналистов, у нас есть корпоративные организации, которые созданы скорее для того, чтобы защищать интересы журналистов. Их, конечно, тоже защищать нужно, потому что порой они сталкиваются с хамским поведением со стороны чиновников, как мы недавно наблюдали на примере главы республики [Чувашии Михаила Игнатьева], который был отправлен президентом в отставку за «утрату доверия». И примеров таких много», — добавил Анатолий Степанов.

По его мнению, необходимо создать некий орган нравственной цензуры, который бы контролировал и давал оценку подобным публикациям, что она является не журналистским продуктом, а материалом в информационной войне против России.