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Пациент покончил с собой в психбольнице Ставрополя

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Пациент покончил с собой в психбольнице Ставрополя

Ставрополь, 14 февраля. Пациент психиатрической больницы в Ставрополе, где в пятницу произошла стрельба, свел счеты с жизнью, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

Собеседник агентства подтвердил, что в ставропольской больнице погиб один человек. 

«Да, один труп», — сказал источник ФАН, отвечая на вопрос о числе жертв.

По его словам, погибшего привезли на лечение в психиатрическую больницу в принудительном порядке. 

Ранее в пятницу стало известно о стрельбе в здании психиатрической больницы в Ставрополе.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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