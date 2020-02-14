Пациент покончил с собой в психбольнице Ставрополя

Ставрополь, 14 февраля. Пациент психиатрической больницы в Ставрополе, где в пятницу произошла стрельба, свел счеты с жизнью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Собеседник агентства подтвердил, что в ставропольской больнице погиб один человек.

«Да, один труп», — сказал источник ФАН, отвечая на вопрос о числе жертв.

По его словам, погибшего привезли на лечение в психиатрическую больницу в принудительном порядке.

Ранее в пятницу стало известно о стрельбе в здании психиатрической больницы в Ставрополе.