Названы первые обязательные программы для предустановки российского ПО

Москва, 14 февраля. Поисковые системы и навигаторы станут первыми программами, обязательными для предустановки на смартфоны в России, следует из проекта постановления российского кабмина.

Предустановка отечественного программного обеспечения для смартфонов и планшетов начнет работать с июля. Однако проект устанавливает различные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на устройства.

Согласно документу, предустановка российского ПО начнется с поисковых систем и браузеров поиска, а также картографических и навигационных сервисов. Потом это коснется мессенджеров, социальных сетей, антивирусов, почтовых агентов и обеспечивающих доступ к инфраструктуре электронного правительства. Их предустановка запланирована на июль 2021.

С этого же срока требование будет распространяться на программы для использования национальных платежных инструментов для оплаты товаров, работ и услуг.

На завершающем этапе — июль 2022 — обяжут к предустановке программы аудиовизуального сервиса, а также приложения с бесплатным доступом к просмотру обязательных общедоступных теле- или радиоканалов.

Перечень российских программ будет публиковаться на сайте Федеральной антимонопольной службы, указал RT.