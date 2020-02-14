Сябитова рассказала, что может спасти мир, и почему она не дружит с Гузеевой и Володиной

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова сказала, что любовь, как и красота, вполне может спасти мир. Но только ее одной для счастливой семейной жизни недостаточно — должны быть еще уважение, труд и материальное обеспечение.

Одна из трех «хозяек» выходящей на Первом канале популярной программы о поисках второй половины «Давай поженимся!» дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказала, почему не пьет кофе с коллегами Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной, почему люди любят одних, а женятся на других, и почему у нее негативное отношение к отмечанию в нашей стране зарубежных праздников.

«Давайте сделаем праздник Вий!»

— Роза Раифовна, что думаете о Дне Святого Валентина? Так ли уж нужно нам его праздновать, в то время как есть День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля?

— Я отношусь к этому крайне отрицательно, потому что не совсем понимаю, зачем это нам. Нет, я уважаю праздники других народов, но у нас и своих вполне достаточно. Понятно, что целевая аудитория Дня всех влюбленных — молодежь, особенно девочки. Им нравятся сердечки и тому подобное. Все это очень выгодно тем, кто торгует всевозможной атрибутикой, и они это дело всячески культивируют. Бессмысленный совершенно праздник, не несущий никакой смысловой нагрузки, кроме как высасывания денег у молодежи.

— А вообще, каково ваше отношение, в целом, к отмечанию в России и других чуждых нам праздников? Например, Хэллоуина…

— И я его не отмечаю, и моя семья. Тоже как бы не очень понятно, что он собой представляет. История опять рассчитана на молодых. А у нас и покруче есть ужастики, чего уж брать у других-то? Один «Вий» (советская кинокартина, снятая в 1967 году. — Прим. ФАН) по Николаю Гоголю чего стоит! До сих пор не могу смотреть этот фильм. В 6 лет так испугали, что вообще не воспринимаю его. Давайте тогда сделаем праздник Вий!

Я считаю, что надо поддерживать отечественного производителя (смеется). Найдем праздник с нашей нечистью — у нас ее достаточно. И, кстати, она более колоритная, чем западная. Можно даже смысловую нагрузку придумать.

Взять вот этот Хэллоуин, День всех святых. Вспоминают умерших, идут на кладбище и так далее. У нас же Пасха есть. Просто она менее кошмарная и пугающая в этом плане. Если уж нас пытается перебивать Запад, давайте сделаем свое.

— День Кощея Бессмертного, например? Или День Бабы-Яги!

— Почему нет? Знаете, у меня есть особенность. Может быть, это даже некий мой талант — я специалист в мелочах. У меня системный подход, и я очень хорошо слежу за мелочами. Поэтому я и маркетолог неплохой, и книги мои (более десяти. — Прим. ФАН) построены на наблюдениях, на систематизации, на выявлении закономерностей, на написании инструкций... Все ведь основано на наших отечественных традициях. Можно систематизировать всю эту историю, сделать ее, и это будет намного круче и интереснее (чем Хэллоуин).

— Продолжая тему праздников — правильно ли, что мужчины порой думают о том, что подарить женщинам на 8 марта, в зависимости от того, что те подарили им до этого 23 февраля? Она подарила ему носки, тогда он подарит ей условную расческу.

— Я не определяю категорию какой-то нормы, потому что понятие счастья у всех разное. Норму эту надо сначала обозначить. Но кто и как?

У нас есть такая своеобразная особенность. Мы же говорим, что умом Россию не понять. Наши женщины воспринимают мужчин, к сожалению, не слишком серьезно. Поэтому, наверное, те занимают последние места в мире именно как женихи. Они подходят только для российских женщин! И часто терпят вот такую несправедливость и не обращают на это особого внимания.

У нас немножко другой смысл у слова «любовь», чем на Западе. Вот западный или даже восточный, а мне он более понятен, посыл такой — если ты меня балуешь, одеваешь, кормишь и особенно даришь дорогие вещи, то ты меня любишь.

У российской же женщины синоним «любви» — жалость. Мужчина не воспринимает ее с точки зрения дорогих подарков. И женщина думает: «Носки, одеколон... А что еще мужику надо-то? Он ведь не просит больше. И ни на что не обижается».

— Но при этом не станет дарить ей тоже какую-нибудь дешевую вещь?

— У любого российского мужчины, как мне кажется, есть уже своеобразный иммунитет в этом отношении. Конечно, ему не придет в голову подарить «ответку». «Ах, ты мне носки, а я тебе расческу!» Да себе дороже будет!..

«Познакомились, понравились, давай встречаться»

— Перейдем от темы праздников и подарков к вашей вотчине. Что думаете о сайтах знакомств? Да и вообще о поисках второй половины в Интернете, а не в реальности? Люди ведь все меньше стали общаться наяву и все больше в виртуальности...

— Дело в том, что это произошло не сегодня и даже не вчера. Еще где-то шесть лет назад я писала свою очередную книгу, где проводила такую определенную градацию — какой способ (знакомства) наиболее популярен. Для меня успешность здесь — это выполнение первого правила: партнера надо искать с позиции выбора, а не скудости. Это как нельзя голодной ходить в магазин — возьмешь первое, что попадется под руку. И, соответственно, важен конечный результат — серьезные отношения, переходящие в брак. В штамп в паспорте.

Так вот, 6 лет назад на первом месте были как раз сайты знакомств. Почему? Потому что там был выбор, и Интернет воспринимался как способ передачи информации. Главные инструкции, которые я писала для тех, кто хочет познакомиться через Сеть, были такими — не зависать в виртуальной переписке и быстро переходить к встречам наяву. Познакомились, понравились, давай встречаться. И все, в общем-то. Эффективность, потому что выбор колоссальный, была достаточна высокой.

Но на сегодняшний день Интернет сильно подорвал свою репутацию. Потому что этой историей начали активно пользоваться аферисты, мошенники и тому подобное. Когда весь этот негатив превысил эффективность, то, конечно, Интернет скатился на последние места в списке. Любой нормальный человек, который все-таки реально хочет строить отношения на абсолютном доверии, выйти замуж или пожениться, точно будет внимателен в этом плане.

Доверяй, но проверяй! Потому что в 90 случаях из 100 ты нарвешься на афериста. Там уже плюнуть негде, в общем-то. Однако именно как способ знакомства, с точки зрения передачи информации, Интернет неплох.

Но то, что сейчас там творится, это ужасно…

— Как я понимаю, все поголовно в Сеть все-таки не уйдут? И по-прежнему будут знакомиться наяву?

— Вы знаете, тоже надо серьезно разбираться и с агентствами знакомств. Не все так спокойно в этой области. Опять же — большое начинается с малого. До развала Советского Союза мы и понятия не имели, что вообще можно заниматься продажей недвижимости, что на Западе существуют какие-то туристические агентства, которые могут полностью, практически «под ключ», заняться твоим отдыхом. Мы же про это вообще ничего не знали. Но это появилось. Первые агентства недвижимости или турагентства, конечно, были низкопробными, но людям надо было учиться, ошибаться, узнавать...

С брачными агентствами такая же ситуация. Каждый там что-то делал, пробовал. И было больше отрицательного, чем положительного. Спрос, допустим, в недвижимости или в туризме со временем рос, и в этом была необходимость. И государство стало контролировать всю эту историю, чтобы все-таки появился определенный уровень. Происходила этакая эволюция.

С брачными агентствами, к сожалению, до сих пор ситуация очень плачевная. Там классных специалистов, по сути, и нет. Ведь кто такая сваха?

— В первую очередь, думаю, психолог.

— Как минимум, надо иметь высшее образование. Базовая основа — психология. Без нее у нас делать нечего. Хотя и это тоже не панацея. Потому что в психологию у нас иногда идут люди, которые нигде ничего другого не умеют, и вот они решили пойти туда. Как было раньше — если ты ленивый, то идешь в педагогический институт.

Второе. Конечно же, специалист должен владеть компьютером, самыми разными программами и так далее. Это такая комплексная профессия. Язык дипломатии, жестов, да все, что угодно. Более того, сватовство нельзя ставить на конвейер. В отличие от тех же интернет-знакомств. Тут все же индивидуальная работа. Люди все разные.

«Судиться со свахой — себе дороже»

— Как говорится, штучный товар?

— Да. И понять, хочет ли человек на самом деле пожениться или выйти замуж, может только хороший специалист. Я проанализировала всю эту ситуацию, более того, даже немножко отошла в сторону — чтобы посмотреть на ситуацию издалека. И опережу ваш вопрос по поводу моей деятельности. Занимаюсь я этим или нет? Занимаюсь, конечно. Но я перестала работать потоком.

Вот почему брачное агентство заключает договоры? Потому что ему надо содержать своих сотрудников. Но в этом случае специалист тратит меньше времени на клиента. А с клиентом надо очень-очень работать!

И сейчас, пересмотрев все это, я работаю индивидуально. Причем не беру клиента, а выбираю его. Я могу сейчас это себе позволить. Выбирая клиента, который действительно хочет выйти замуж или пожениться, я, прежде всего, минимизирую все вот эти возможные будущие судебные процессы, которые были раньше. Вообще скажу, что судиться со свахой — себе дороже! Просто ты к такой больше уже никогда не обратишься. Более того, никто никогда и не женится на тебе (смеется). Кому нужна жена-скандалистка? Так ведь?

— Никому. И как ведется ваша индивидуальная работа? Какие возникают сложности?

— Соответственно, проводя консультативную диагностику, я порой говорю человеку: «Знаете, вам надо идти к психологу и работать с ним, у вас есть большие проблемы. Так вы не найдете человека». Если напротив меня женщина, а сватовство — чаще всего все-таки услуга для дам, я могу сказать ей: «Мужчина — тоже человек (смеется). Вы сначала с собой разберитесь. И вы не имеете права решать за счет мужчины свои финансовые, психические и все остальные проблемы». Это категорически запрещено!

Хотя сваха и не должна работать такими методами. Я ж не могу справки у них попросить. Из психдиспансера, из КВД... Это только суд может. А надо бы, уж поверьте мне!

Поэтому я говорю: «Миленькая, либо ты иди и занимайся своим психологическим здоровьем, а потом приходи, и я посмотрю, либо тебе это вообще не нужно. Ты до такой степени инфантильна, что хочешь сбросить бремя выбора супруга на постороннего человека. И потом же свалить на него всю вину, если что».

Нет, я работаю только с теми, кто действительно хочет семью. Я как тренер-коуч! Чтобы вам было понятно — все хотят научить кататься на коньках, а я делаю только олимпийских чемпионов. Поэтому олимпийских чемпионов и так мало.

— Вспомнилось тут название одной из ваших книг, поэтому ответьте — почему любят одних, а женятся на других?

— Потому что понятия «любовница» и «жена» — разные. Жена — это святое, и в России всегда так будет. Она за мужем. Для мужчины очень важно здоровье женщины, как физическое, так и душевное, ее целомудрие. То, в каких условиях она воспитывалась. Это гарантия того, что (будущие) дети тоже будут правильно воспитаны. Родятся и вырастут здоровыми.

Знаете, как говорят, секс — не повод для знакомства. Поэтому с одними занимаются сексом, а других выбирают в качестве жен строить семью. Это разные вещи. Поэтому если кто-то попал в категорию первых, то будет сложно потом перейти в категорию других. Береги честь смолоду!

«Мы, конечно, за «своих»

— Как считаете, должны ли представители одной веры, национальности жениться/выходить замуж только, как говорится, на и за «своих»? Например, татары с татарами, евреи с евреями и так далее… Или такие понятия уже устарели?

— Это очень сложный вопрос. Но половину своей жизни я прожила в Советском Союзе, и нас воспитывали в дружбе со всеми и согласии. Поэтому лично я не вижу причин, почему бы татарке не выйти замуж за русского. Это если в глобальном плане. Ну, а так мы, конечно, за «своих» (смеется).

Знаете, я сделала модной татарскую нацию. Все эти почти 12 лет в эфире Первого канала говорю, что я татарка. Мы все-таки за традиции. Здесь есть определенные моменты. Вот я говорю своим детям (сыну Денису и дочери Ксении. — Прим. ФАН): «Вам выпала счастливая возможность любить, кого вы хотите. Невзирая на национальность, материальный достаток и так далее. Любите! Пожалуйста! Но помните, что мои внуки по национальности будут только татарами». Почему? Потому что как бабушка я буду воспитывать внуков в наших национальных традициях. Рассказывать о национальных праздниках и обо всем другом.

Второе важное условие — вероисповедание. Внуки будут мусульманами, и это даже не обсуждается. Если для второй половины (сына или дочери) не принципиально, то «велкам, мои новые дети»! И все будет хорошо.

Детишки должны принадлежать к определенному роду, должны знать традиции, свои корни. В России, как в многонациональном государстве, на этом все и держится. Когда мои дети были маленькие, погиб мой супруг, и я рассказывала потом им, чью фамилию они носят.

Я понимала — чтобы дети слушались меня, одного требования слушаться недостаточно. Дети должны еще гордиться своей фамилией. И если они гордятся родителями, которые несут эту фамилию, значит, у них появится и уважение. Привязать к семье детей можно только родом. Ничем другим. А род состоит из традиций. Ведь что такое традиция? Это привычка, передающаяся из поколения в поколение, преемственность поколений.

Все естественно — я хочу стареть в кругу своих детей. А как сделать так, чтобы они были рядом?

— Надо любить их.

— Ну, это как бы само собой разумеющееся. Детей надо объединять. Нужно создать определенные условия. Вот для чего я построила родовое имение (под Ногинском, что в Подмосковье. — Прим. ФАН)? Чтобы дети туда приезжали. И для внуков (будущих) там уже все есть. Будут потом привозить внуков, будет привычка. Вот через и это тоже происходит любовь. И через уважение, а не из-за того, что мы с тобой одной крови.

Все это — моя спокойная старость. Инвестиция в моих детей. Инвестиция в недвижимость для моей семьи, для рода. Кто-то должен это делать. И понятно, что они (дети) будут беречь это и передавать (своим детям).

— Логично.

— Я часто говорю — дед (в данном случае — я) начинает, дети продолжают, а внуки усиливают. Но смотрите внимательно за правнуками моими (будущими), то есть за своими внуками. Это четвертое поколение может все разбазарить (смеется). Вы расслабитесь, и...

Я здесь не первая, и не последняя. Это все придумала не я, а очень умные люди, которые сами прошли через это давным-давно. В этом и есть преемственность поколений, если мы уже обсуждаем, что будем делать со своими правнуками, хотя еще и внуков нет (смеется).

«Наша передача о проблеме одиночества»

— Теперь перейдем к другой вашей работе — на телевидении. Есть ли статистика, сколько женщин и мужчин, познакомившихся на вашей передаче «Давай поженимся!», образовали потом пары и дошли до ЗАГСа?

— Такая статистика не ведется. Знаете, всегда говорю, это не мои слова, я цитирую слова нашего руководства, — программа «Давай поженимся!» не является телевизионным брачным агентством. Она о проблеме одиночества. Задача всего коллектива и наша, ведущих, в том числе, — так показать героя, чтобы зрители увидели и поняли, почему он одинок.

А вот свадьбы, которые случились благодаря программе, и дети, рожденные благодаря нам, — это как само собой разумеющееся. Если ты сватаешь людей, то это обязательно произойдет. Но тратить время на то, чтоб всех прозванивать... Это, уверяю, больше десяти тысяч историй. Каждому позвонить и спросить? Ну, конечно, нет, никто этим никогда заниматься не будет.

Кстати, когда мы справляли пятилетие программы (в 2013 году. — Прим. ФАН), то узнали, что уже состоялось более 280 свадеб и родилось более семидесяти детей. Сейчас вот уже 12 лет почти прошло. В принципе, можно приблизительно представить, какие цифры теперь. Уж более трехсот свадеб точно! И более 150 рожденных детей! Хотя, скорее всего, их намного больше. Поэтому народ и любит наше шоу.

— Не все! Вы же знаете, что есть немало тех, кто относится и к вам, и к передаче, иначе. «Ой, эти ведущие несут какую-то ахинею, а на программу ходят какие-то идиоты и фрики». Как вы вообще относитесь к критике? Принимаете ее близко к сердцу или особого внимания на нее не обращаете? Типа «собака лает, караван идет»...

— Я по принципу «собака лает, караван идет». Более того, почти вообще не обращаю внимания на этих, как их называют, хейтеров. А вот Лариса очень болезненно реагирует. Ну, наверное, потому, что она актриса — голый нерв, ее органика и так далее и тому подобное. Я воспринимаю конструктивную критику, нормально к ней отношусь. Потому что не все я умею и знаю, и для меня это еще один повод сделать что-то лучше.

Однако будьте любезны — конструктивно! Когда мне в Instagram пишет кто-то «Сябитова — дура!», я отвечаю: «Хорошо, согласна, но аргументируйте свою точку зрения. Что конкретно вам не нравится?» Но, как правило, такие люди сами «отваливаются».

— Как говорится, а в ответ тишина... Что-то ляпнул и пропал?

— Не все. Некоторые мои нынешние подписчики, кстати, раньше тоже на меня «наезжали». А сейчас мой инстаграм стал такой некой группой единомышленников, в которую я никого не призывала — люди сами там собираются. Я даю дельные советы, рассказываю о себе, о своих ошибках, о тех выводах, которые сделала. Мне интересны и мнения этих людей (всего у Сябитовой 478 тысяч подписчиков. — Прим. ФАН).

За 12 лет, что существует наша передача, Лариса стала еще более популярной, хотя она и так была популярной. А я стала намного умнее. Написала за это время 12 книг, учитывая весь материал, который был в программе. К нам приходили люди, и я слушала их истории.

Более того, именно шоу помогало мне работать с теми, кто обращался ко мне в свадебное агентство. И обращаются. Я росла и чисто профессионально. Конечно, я прислушиваюсь ко всем, мне все интересно, люди ведь все разные, и понятия о счастье у всех различное.

За прошедший период я пересмотрела очень многие свои мысли, да и свои клише тоже — раньше ошибочно думала, что всех можно под одну гребенку. Нет, в сватовстве так нельзя. Надо все делать индивидуально. Вот это я, в том числе, вынесла из программы.

— То есть каждый раз приобретается все новый опыт, который потом очень пригождается. И в жизни, и в другой профессии.

— Я хочу сделать людей счастливыми. Не по своему подобию и видению счастья, а помочь им найти то счастье, которое действительно для них важно и нужно. И которое они сами видят, а не то, что я там что-то придумала.

«Не влюбившись — не полюбишь»

— Вы очень много времени проводите во время съемок с Гузеевой и Володиной. Дружите ли вы вне эфира? Ну, или встречаетесь хотя бы иногда за чашечкой кофе?

— Нет, такого нет. И я очень благодарна Ларисе, потому что она человек более опытный в этом вопросе. Я-то практически с улицы пришла на телевидение.

— Ну, в «Давай поженимся!» вы вообще-то пришли раньше Гузеевой, примерно месяца на три.

— Неважно. В общем, Лариса сказала такую вещь: «Девочки, женский коллектив очень тяжело складывается. Нас трое. Значит, так. Мы не дружим вне стен студии, и все свои эмоции, переживания, скандалы, все это несем в кадр. В кадре пожалуйста — ругаемся, миримся, целуемся, ненавидим, деремся, все что угодно. А вне кадра мы, как интеллигентные люди, даже не поздравляем друг друга с днем рождения. Это как бы не принято. Поэтому — все в кадр».

Я ей благодарна. Вы же видите результат. Телевидение, скажем так, продает эмоции...

Кстати, у каждой своя гримерка, и мы видимся только в студии. Некогда нам и чаи пить, и болтать по поводу чего-нибудь. Я не знаю, чем занимаются Лариса и Василиса во время маленьких перерывов, я же читаю сценарий. Не единожды перечитываю его. Мне надо подготовиться к программе, глубоко погрузиться в материал. Поэтому тут уже не до кого, собственно говоря. Все крылатые фразы, которые рождаются в студии, — результат титанического труда и глубокого погружения. Все. Только люди, материал и ничего другого.

Мы как солдаты — в 12 или час ночи закончили, нас увезли, 3-4 часа поспали, обратно привезли и все заново... И потом, у каждой из нас вне стен студии есть какая-то своя жизнь, мы работаем и зарабатываем. Чего уж тут встречаться?..

— И последний вопрос — верите ли вы в любовь и в то, что она спасет мир, как, например, когда-то спела Вера Брежнева? Обычно говорят, что красота спасет мир. Но есть вот и такая версия. Может, вопрос и высокопарный...

— Нет, не высокопарный, а очень даже правильный. В любовь я верю. Но проблема в том, что к ней поверхностно относятся. Не влюбившись — не полюбишь! И любовь — это результат определенных усилий. Физических, эмоциональных и так далее.

Чтобы полюбить свое дитя, его надо девять месяцев вынашивать. И потом ставить на ноги. Вот что значит любовь. Вот такая любовь и мир спасет, и будет двигать все остальное.

Но одной любви для счастья мало. Я не видела ни одной семьи, которая была бы счастлива только при наличии ее одной. Детей любовью не накормишь. Не дашь им хорошего воспитания, образования. Кроме любви должно быть еще и что-то материальное, то, что ты заработаешь. Любовь спасет мир, но нужны еще уважение и труд.

Роза Сябитова также рассказала ФАН о том, что, вопреки мнению известного французского модельера Жан-Поля Готье, в нашей стране точно есть красивые мужчины. Если уж не внешностью, то своими качествами и внутренним содержанием.

Кроме того, известная телеведущая и сваха предложила отмечать в России еще один праздник — День знакомств, который она сама и придумала.

Еще Сябитова выступила против того, чтобы вносить определение в Конституцию РФ о том, что брак — это союз только между мужчиной и женщиной.