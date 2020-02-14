Путин прямо спросил Зеленского о намерении Киева выполнять Минские соглашения

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин обратил внимание на необходимость и важность реализации Минских соглашений.

«Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — рассказали в Кремле.

В связи с этим российский лидер задал Зеленскому прямой вопрос, собирается ли Украина реально выполнять условия договоренностей.

«Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, выразили намерение продолжить обмен удерживаемых лиц.

«Затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию», — заявили в пресс-службе.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российская сторона отметила вклад всех народов СССР в разгром гитлеровской Германии и подчеркнула недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны.