Протурецкие боевики сбили вертолет САА в Алеппо, что известно на данный момент

Транспортный вертолет Сирийской арабской армии потерпел крушение в западной части провинции Алеппо. По данным агентства SANA, боевики сбили вертолет из зенитной установки, поставленной Турцией. Подробности о гибели вертолета Ми-8 читайте в материале Федерального агентства новостей.

SANA пишет, что вертолет был подбит в 13.40 по местному времени в районе населенного пункта Умм аль-Кубра, где действуют протурецкие бандформирования. Экипаж вертолета погиб.

Боевики вскоре оказались в районе, где рухнул вертолет. По фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, медиаактивисты вскоре определили точное место падения вертолета ВВС САР. Вертолет был подбит над населенным пунктом Кабтан аль-Джебель и рухнул в нескольких десятках метров к юго-западу от деревни Ас-Салум.

geolocation of the most recent SyAAF Mil Mi-8/17 helicopter crash site https://t.co/EjnVxM2yI0 near al-Salloum, western Aleppo countryside pic.twitter.com/EovXyc0LZC — Samir (@obretix) February 14, 2020

Эту информацию подтверждают также переговоры боевиков на видеозаписи, запечатлевшей крушение вертолета.

Сбитый вертолет Ми-8 не был вооружен, он осуществлял транспортировку снаряжения и боеприпасов для частей САА, которые отражают удары боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в центральной части Идлиба. Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска» (@NovostiDamask), на борту вертолета находились трое пилотов — капитан Тарик Али, а также Башар Исса и Миляд Сулейман. Все они погибли, это подтверждает кадрами, которые распространили медиаисточники «Хайят Тахрир аш-Шам».

Медиаисточники террористов объявили, что вертолет, погибший в Алеппо, был сбит силами «батальона ПВО» протурецкой коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Новостной источник в Twitter (@ASBreakingNews) утверждает, что правительственные силы отреагировали на уничтожение вертолета и нанесли авиаудары по позициям боевиков на западе Алеппо, на линии Кабтан аль-Джебель — Анджара. На данный момент место крушения самолета находится довольно далеко, на расстоянии около 11 км от линии фронта в Алеппо.

Вертолет, погибший на западе провинции Алеппо, стал вторым воздушным судном САА, сбитым за минувшую неделю — 11 февраля в районе интенсивных боевых действий к северо-западу от Серакиба был сбит Ми-17 ВВС Сирии. Вертолет также был сбит из ПЗРК, его экипаж погиб. Террористы опубликовали в соцсетях кадры издевательств над телом одного из погибших пилотов — его привязали к мотоциклу и протащили по дороге.

LATEST — Assad regime helicopter downed in northwestern Syria’s Idlib provincehttps://t.co/ArtNIj7nmb pic.twitter.com/K3Mx2AT0vL — DAILY SABAH (@DailySabah) February 11, 2020

Армия Турции продолжает оказывать поддержку террористическим группировкам в Идлибе. Туркам не удалось предотвратить взятие Серакиба, окружив его «наблюдательными пунктами» на автодорогах М4 и М5, однако они продолжают тактику создания новых заслонов на пути сирийских военных: 14 февраля был создан наблюдательный пункт в Кафр-Кармине — вероятно, он должен преградить САА путь вглубь Идлиба, если сирийцы выбьют боевиков из Аль-Атариба.

Ряд источников предполагает, что армия Турции приложила руку и к созданию «батальона ПВО» террористов: Telegram-канал «Военный обозреватель» (@new_militarycolumnist) предположил, что Турция пытается создать над подконтрольной территорией Идлиба необъвленную «бесполетную зону», чтобы лишить САА воздушной поддержки.