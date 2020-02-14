Учителя из Петербурга уволили за стихотворение Есенина

Санкт-Петербург, 14 февраля. Учителя литературы уволили из школы в Курортном районе Петербурга после того, как он прочитал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга проверит эту информацию об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Сестрорецке. Об этом пишет РИА Новости. Он познакомил учеников со стихотворением «Исповедь хулигана», где «используются нелитературные слова». Пока преподаватель читал стихотворение, школьники снимали на телефон происходящее.

Как пишут в прессе, после того, как администрация школы узнала об этом, учителя вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию.

В школе ситуацию пока не прокомментировали. Никитин, как отмечает телеканал «360», ведет уроки не литературы, а истории и обществознания.