Кузнецова рассказала о семье, которой отдали брошенных в «Шереметьево» детей

Москва, 14 февраля. Отчим двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту «Шереметьево», готов заниматься воспитанием детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Ранее стало известно, что двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых в конце января бросил в «Шереметьево» отец, передали матери.

По словам Кузнецовой, отчим готов заниматься воспитанием детей, однако у органов опеки есть вопросы к матери детей.

«Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе», - пояснила омбудсмен.

Кузнецова подчеркнула, что необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу, чтобы определить воспитательный потенциал семьи.

Напомним, 26 января мужчина, прибывший из Хабаровска, бросил двух своих сыновей в аэропорту «Шереметьево». Мужчина оставил записку с просьбой поместить детей в приют, а также объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением. При этом отец пообещал забрать своих детей позже. Позднее было установлено, что мать мальчиков живет отдельно и не общается со своими детьми.