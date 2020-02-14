Хафтар на митинге в Бенгази пообещал освободить Ливию от террористов

Бенгази, 14 февраля. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе митинга «Стоп террор» на площади Киш в Бенгази заверил жителей Ливии в том, что армия не отступит, пока не освободит Триполи.

«Мы заверяем вас, что мы не остановимся, даже если предатели будут призывать всех наемников мира <… > армия не пойдет на компромисс и не будет пренебрегать тем, ради чего жертвуют наши дети, и мы не отступим от наших принципов», — сказал он.

Кроме того, главнокомандущий ЛНА пообещал объявить о постоянном режиме прекращения огня после того, как наемники будут побеждены и покинут Ливию. Хафтар подтвердил, что мир возможен только в случае победы над вооруженными формированиями, которые включают в себя разоружение преступников и изгнание их за пределы Ливии. Отметим, что при этом силы Ливийской национальной армии по-прежнему соблюдают перемирие, инициированное Москвой в начале года.

В то же время Турция продолжает поддерживать террористический триполитанский режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя оружие, бронетехнику и боевиков из сирийского Идлиба. По различным оценкам на территории Триполи в настоящее время находится не менее 10 тысяч сирийских террористов, что вызвало огромный всплеск преступлений в городе, включающих убийства, мародерства и грабеж мирного населения.

Напомним, в Бенгази на площади Киш 14 февраля состоялся митинг «Стоп террор», в котором приняли участие свыше 200 тысяч человек. В мероприятии приняли участие представители племен, муниципальные служащие, представители студенческих и общественных организаций, делегации разных городов и районов и все неравнодушные граждане Ливии. Таким образом граждане Ливии отреагировали на турецкое вторжение в свою страну.

На площади жители Бенгази выразили свое неприятие политики, диктуемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уничтожив три надувных танка, раскрашенных в цвета Турции. Кроме того, символичным стало уничтожение ростовых фигур, изображающих Эрдогана, главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и боевика ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.