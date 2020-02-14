Бузова показала, как поздравила Манукяна с Днем Святого Валентина

Москва, 14 февраля. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram эротическое фото в честь празднования Дня Святого Валентина.

Девушка нарядилась в костюм медсестры, явно предназначенный для сексуальных ролевых игр. Эротический образ создает короткое белое платье, надетое на голое тело, медицинская шапочка с ярко выделенным крестом и белые чулки.

«А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось? С праздником, мои хорошие. Уметь любить — это дар, не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это», — пишет Бузова.

Отметим, что подарок Бузовой, вероятнее всего, предназначался для ее кавалера — блогера Давида Манукяна. Поклонники певицы даже заподозрили пару в подготовке к свадьбе. Слухи о готовящемся торжестве косвенно подтвердил сам Манукян, когда продемонстрировал кольцо, похожее на обручальное.

Блогер показал видео из студии звукозаписи. Фанаты пары заметили на безымянном пальце Манукяна кольцо. Блогер любит ювелирные украшения и иногда демонстрирует новинки, но на безымянном пальце еще украшения не носил.

Ранее сообщалось, что в России в преддверии Дня Святого Валентина резко вырос спрос на шоколадные конфеты, плюшевые игрушки, цветы и презервативы. Кроме того, почти в три раза выросли продажи ароматических масел, в два раза – продажи воздушных шаров в виде сердец и свечей, в четыре раза – продажи нижнего белья.