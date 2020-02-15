Боевые вертолеты и 2 тысячи миротворцев: на что Кишинев провоцирует Тирасполь и Москву

В Приднестровье опасаются осложнения обстановки в зоне безопасности, поэтому предложили России вернуться к вопросу увеличения численности миротворцев в регионе с нынешних 402 до 2400. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операцией) от Приднестровья Олег Беляков.

«В четверг, 13 февраля, мы распространили заявление с просьбой приднестровской делегации обсудить на заседании ОКК вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев с нынешних 402 военнослужащих до 2,4 тысячи, как это было в начале миротворческой операции», — рассказал Олег Беляков.

Беляков напомнил, что численность воинского контингента миротворческих сил (ВК МС) РФ была временно сокращена в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000-х годов. Ранее приднестровская делегация в объединенной контрольной комиссии неоднократно поднимала вопрос о приведении численности ВК МС РФ в соответствие с руководящими документами ОКК.

Заявление Приднестровья в ОКК и к российской стороне стало ответом на желание молдавской стороны ликвидировать отдельные миротворческие посты. В частности речь идет о миротворческих постах №9 (левый) и №9 (правый), установленных вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. Представители Кишинева мотивировали это тем, что присутствие миротворцев якобы вызывает возмущение у жителей близлежащих сел и те якобы готовы «поднять на вилы» военнослужащих миротворческих сил.

В свою очередь представители Тирасполя подчеркивают, что «любые т. н. «народные выступления» или «волнения» могут носить исключительно характер срежиссированной провокации, нацеленной на разбалансирование миротворческой конструкции и искусственное провоцирование напряженности в отношениях сторон, а также дискредитацию роли Российской Федерации в миротворчестве на Днестре как страны-гаранта». Об этом прямо указывается в тексте заявления приднестровской делегации в ОКК, которое есть в распоряжении ФАН.

«Эти посты установлены с 1992 года, и их ликвидация приведет к бесконтрольности возможного перемещения правоохранительной составляющей, техники из Молдавии. Мы категорически против такого положения дел. В этом контексте, учитывая, что возможны какие-то провокации, естественно есть необходимость говорить об увеличении количественного состава в зоне безопасности для обеспечения на ее территории контроля», — заявил сопредседатель в ОКК от Приднестровья.

Корреспондент ФАН также поинтересовался у Олега Белякова, как в Тирасполе видят возможность увеличения численности российских миротворцев, ведь Молдавия уже несколько лет всячески препятствует ротации российских военнослужащих, проходящих службу в Приднестровье.

«Личный состав, который находится как в зоне безопасности, так и в ОГРВ (Оперативная группа российских войск. — Прим. ФАН), состоит из граждан России, проживающих в Приднестровье. Есть возможность комплектации исключительно нашими ребятами», — отметил Олег Беляков.

Приднестровская делегация также призывает Россию возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи. Она не используется в зоне безопасности с 2004 года.

«Есть документы, которые четко определяют количественный состав и полетную деятельность вертолетной эскадрильи в составе 10 вертолетов (Ми-8 — 6 ед., Ми-24 — 4 ед. — Прим. ФАН). Наличие вертолетной эскадрильи находится исключительно в компетенции российской стороны. В 2004 году ее деятельность была прекращена ввиду технического состояния вертолетов. Но с учетом нынешних реалий и возможных провокаций в зоне безопасности, конечно, возникает вопрос о возобновлении ее деятельности», — заявил сопредседатель в ОКК от Приднестровья.

Миротворческая операция в Приднестровской Молдавской Республике длится 28-й год. Мир обеспечивают совместные миротворческие силы, в составе которых находятся 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Отметим, Молдавия последовательно выступает за вывод российских военных из Приднестровья и смену миротворческого формата на Днестре. С этим категорически не согласны в Тирасполе, указывая на успешность миссии на протяжении более 27 лет.

О том, что Россия не намерена ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье, заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом республики Вадимом Красносельским в августе 2019 года.

Министр отметил, что важнейшая миссия миротворческих сил успешно выполняется в этом регионе. По его словам, Москва считает, что этот формат себя полностью оправдывает.

Приднестровье объявило о независимости 2 сентября 1990 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, взявшего курс на присоединение к Румынии, после чего начался вооруженный конфликт, урегулированный благодаря миротворческой помощи России. Договоренность о признании независимости Приднестровья так и не была достигнута с властями Молдавии.