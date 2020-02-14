Эксперт Валяев объяснил, почему Трамп постарается не вести диалог с Украиной лично

Глава США Дональд Трамп вплоть до президентских выборов будет осторожно себя вести в отношении Украины, он постарается контактировать с Киевом не лично, а через посредников. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Военная помощь

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине в сфере обороны. Об этом сообщил на брифинге сенатор США Джон Баррас.

В пятницу, 14 февраля, в Киеве Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям Сената США.

«Мы только что на встрече с президентом [Зеленским] поднимали этот вопрос (расширения помощи Украины в сфере обороны. — Прим. ФАН)», — сообщил Баррас.

По его словам, в Соединенных Штатах рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине.

«Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы помощи для обороны Украины предоставлялось больше», — добавил Баррас.

Трамп вышел победителем

Как отметил Евгений Валяев, Дональд Трамп прогнозируемо сумел отбиться от импичмента, который во многом был завязан на украинском векторе американской политики. Этот градус уже спадает, ведь импичмент не состоялся, помощь Украине продолжает выделяться, а бывший вице-президент США Джо Байден проигрывает внутрипартийное голосование. Трамп с минимумом потерь вышел из этой драки победителем.

«Вплоть до президентских выборов он будет осторожно себя вести по Украине, стараясь контактировать с Киевом не напрямую, а через посредников. Группа американских сенаторов прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским именно с этой целью. Во-первых, группа состояла из представителей обеих партий, чтобы показать, что у действующего президента нет никаких личных мотивов в отношениях с Киевом. Во-вторых, сенаторы проговорили, что Украина не понесет никаких последствий из-за истории с импичментом, куда Киев был скорее невольно втянут американскими политиками», — пояснил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррас и сенатор-демократ Крис Мерфи продемонстрировали двухпартийную поддержку Украины со стороны Вашингтона. Этот шаг показал, что американские политики больше не будут поднимать тему Украины во время предстоящей избирательной кампании. Для всей страны этот сигнал очень важен, ведь он показывает, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны США, а также на позитивные переговоры по кредитам с Международным валютным фондом. Владимир Зеленский сумел не усугубить ситуацию с влиянием Украины на внутриамериканскую политику, уверен политолог.

«Визит американских сенаторов в Киев не означает, что Зеленский может полностью успокоиться. Тема Украины еще будет подниматься во время избирательной кампании в США. Первым неприятным для Киева сигналом стал вышедший в США документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», снятый бывшим советником Дональда Трампа Майклом Капуто», — добавил Евгений Валяев.

Этот фильм, считает он, дискредитирует членов Демократической партии США через связь с незаконными действиями украинских политиков во время событий 2014 года. Документалка стала одним из ответов Трампа. И нет оснований полагать, что он больше не будет касаться темы Украины в ближайший год.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с президентом Украины. Беседа состоялась 25 июля. Именно она и послужила поводом для начала процедуры импичмента лидера США. Его оппоненты обвиняют Трампа в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Американский глава отрицает все обвинения.