Сенатор Джабаров посоветовал Штайнмайеру вытащить из глаза бревно

Открывая 56-ую Мюнхенскую конференцию, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер решил сразу зайти «с козырей». Он обвинил Россию и Китай в «выборочном нарушении международного права»: первая ожидаемо не угодила ему, воссоединившись с Крымом, а второй — поссорившись со своими соседями в Южно-Китайском море. В случае с КНР ситуация требует более пристального рассмотрения — а вот вопрос принадлежности Крыма уже давно стал заезженной пластинкой у западных политиков, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«В отношении крымского полуострова Россия никогда не нарушала международное право, — убежден парламентарий. — В соответствии с действовавшей во время нахождения в составе Украины конституцией Автономной республики Крым был проведен абсолютно законный референдум. На нем население региона проголосовало за независимость от киевских властей и воссоединение с Российской Федерацией. Более того: когда в 2018 году проходили выборы президента страны, Владимир Путин получил на территории Крыма подавляющее число голосов. Крымчане не только сделали свой выбор, но и вновь подтвердили его!»

РФ никогда не нарушала ни международное право, ни права жителей полуострова, добавил сенатор. Более того — в Крыму официальными являются целых три языка: русский, украинский и крымско-татарский. На этом фоне политика Киева по навязыванию титульного языка населению, подавляющая часть которого его даже знает, выглядит особенно дико.

«Чем попрекать Россию, Штайнмайеру следовало бы вспомнить, как он, будучи министром иностранных дел, подписывал в феврале 2014 года соглашение о мирной передаче власти на Украине. Практически сразу же после этого там случился государственный переворот — и все умыли руки, все промолчали, включая Германию! Думаю, если бы тогда международное сообщество взяло ситуацию в свои руки и оборвало путчистов, ситуация на Украине развивалась бы совсем по другому сценарию», — уверен собеседник ФАН.

По его мнению, особенно лицемерным выглядит то, как федеральный президент Германии рассказывает, как после «аннексии» Россией Крыма, «военная сила и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова стали средством политики».

«А почему он не говорит, как американцы — на территории того самого «европейского континента»! — в обход всех норм международного права бомбили Белград в 1999 году и уничтожили целую страну, Югославию? Потом они отторгли Косово от Сербии, объявив его независимым государством. Там даже референдума не было, как в Крыму, население никто не спросил! Все решили простым голосованием в парламенте», — возмущен Джабаров.

Парламентарий ответил на заявление Штайнмайера меткой фразой: «в чужом глазу соломинку ты видишь, в своем бревна не замечаешь», посоветовав наконец вытащить это бревно и смотреть на мировую политику трезво.