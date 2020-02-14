Фитнес-тренер отреагировала на пародийную «истерику» Урганта

Москва, 14 февраля. Фитнес-тренер Яна Данькова, устроившая истерику в такси в Москве, отреагировала на пародию с участием телеведущего Ивана Урганта.

На просторах Интернета появилась видеозапись, на которой 41-летний шоумен «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка на панели управления не нажата.

Дмитрий Хрусталев — соведущий шоумена в программе «Вечерний Ургант» — «намекает» ему, что для поездки нужно просто нажать кнопку нужного этажа, написала Deita.ru.

Данькова призналась, что, посмотрев запись, ей стало обидно, однако потом увидела в шутливом ролике глубокую мысль.

«Это такое показательное видео — бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата, — сказала девушка в интервью телеканалу «360». — Когда я переживу давление со стороны СМИ, преследование, я начну относиться к этой ситуации с юмором».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Данькова грубо ругается на водителя такси, оскорбляя его и требуя немедленно довезти до пункта назначения, потому что ее там «ждут люди», указал РИАМО. По словам фитнес-тренера, во время поездки водитель ей хамил и грозился высадить прямо на трассе. Девушка утверждает, что снимать ее на камеру мужчина стал, когда она уже была «в панике».