Москва, 14 февраля. Новый российский бренд появился на рынке кнопочных телефонов, который будет интересен пожилым людям и тем, кто нуждается в дополнительном средстве связи.

Компания «Марвел-Дистрибуция» рассказала о собственной линейке мобильных, которые отличаются большей надежностью, чем смартфоны с сенсорными экранами. Как пояснил гендиректор «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников, корпорация планирует занять освободившееся на рынке место после ухода компании Fly. Продажи новинок под маркой F+ уже стартовали. Аналитики считают, что бренд за год займет около 6% рынка кнопочных телефонов.

Самый дорогой из телефонов стоит 1790 рублей. Представители компании считают, что им удастся реализовывать примерно 500 тысяч устройств в год, а выручка составит порядка 400 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, южнокорейская компания Samsung устроила в России большую распродажу, сбросив цены на смартфоны. В некоторых случаях скидки могут достигать 40%. Так, например, Samsung Galaxy S9+ продается за 66 990 рублей. Samsung Galaxy A30s (32 ГБ флеш-памяти) можно приобрести за 13 990 рублей.