Рейтинг доверия Путину превысил 70%

Москва, 14 февраля. Более 70% граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВЦИОМ рейтинге доверия политикам за период с 3 по 9 февраля.

По данным социологов, в среднем за указанный промежуток времени 65,5% опрошенных одобряют деятельность национального лидера.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов (не доверяют 24,8%), Владимиру Жириновскому — 38%, Геннадию Зюганову — 33,7%, Сергею Миронову — 29,8% опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, эксперты рассказали об уровне поддержки партий за аналогичный период. «Единую Россию» поддерживают 33,2% респондентов, КПРФ — 14,5%, ЛДПР — 12%, «Справедливую Россию» — 6%.

Ранее сообщалось, что Путин опередил актеров Дмитрия Нагиева и Александра Петрова в рейтинге самых привлекательных мужчин по версии SuperJob. По результатам опроса, свое предпочтение национальному лидеру отдали 18% женщин и 19% мужчин. Всего в исследовании принимало участие около двух тысяч россиян из всех федеральных округов России. Второе место в рейтинге популярности женщины отдали Петрову, а мужчины — Нагиеву, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, около половины россиян одобрила первые шаги Михаила Мишустина на посту премьер-министра, его деятельность поддерживает 48% граждан. Об этом стало известно по итогам социсследования «Левада-центра».