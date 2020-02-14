Москва, 14 февраля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) превратилась из успешной международной организации в дипломатическое ристалище, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

Он объяснил, что расследования химических инцидентов в Сирии по линии ОЗХО оказались политическим инструментом, главная цель которого — демонизировать официальный Дамаск. Так мировое сообщество пытается оправдать удары по объектам на территории республики, пишет РИА SM-News.

«ОЗХО была успешной международной организацией, получившей Нобелевскую премию. Теперь же превратилась в дипломатическое ристалище и площадку для политических интриг, — сказал российский дипломат. — Техсекретариат пытается преследовать бывших сотрудников, осмелившихся разоблачить махинации в ходе расследований химинцидентов».

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками препятствуют реализации по повышению эффективности работы организации.

Весной 2018 года стали распространять сообщения о применении «химического оружия» в сирийской Думе. Запад обвинил в «химатаках» официальный Дамаск. Однако известно, что сирийское руководство под контролем ОЗХО вывезло из страны все отравляющие и опасные вещества.