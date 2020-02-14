Активисты требуют освобождения россиян из ливийской тюрьмы. ФАН-ТВ

У посольства Ливии в Москве продолжают ежедневно собираться общественники, активисты, которым небезразлична судьба россиян, оказавшихся в беде.
10 месяцев наши социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан незаконно находятся в ливийской тюрьме. Те, кто уже принимает участие в одиночных пикетах призывают всех не быть безразличными.
«Ситуация удручающая, российские социологи застряли в Ливии, очень бы хотелось, чтоб они поскорее вернулись в Россию. Пора бы им вернуться. Общими усилиями мы должны быть вместе в этот час, сплотиться. Я считаю, что вся общественность страны должна присоединиться к нам. Было бы неплохо, если бы к этой акции присоединилась и Наталья Поклонская, и Леонид Слуцкий, а также Маргарита Симоньян, потому что в трудные минуты, когда мы сплоченные, у нас все получается. Было бы неплохо, чтобы и Мария Захарова тоже присоединилась к этой акции. Пора объединяться всем», — заявил Вадим Манукян, блогер.
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов планирует обратиться в МИД за помощью, чтобы министерство взяло это дело на особый контроль. А правозащитник Евгения Чудновец думает о том, чтобы отправиться в Ливию и проверить условия содержания российских граждан в тюрьме.
«Когда я услышала эту дикую историю, я поняла, что обязательно должна поучаствовать в пикете. Меня настолько эта история поразила, я, когда летела из Екатеринбурга, я вспоминала, какого это сидеть в тюрьме. Когда ты вдали от родственников, от внешнего мира, ты не знаешь информацию, что происходит. Я представила, как им сейчас там, им очень плохо. Мне пришла мысль, как правозащитнику, полететь в Ливию, узнать их условия содержания, и попробовать поговорить с людьми, которые их держат, договориться чтобы их отпустили, возможно. у меня получится», — говорит Евгения Чудновец, правозащитник.