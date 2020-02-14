Врач Балашов поддержал решение РФ отменить ограничения на закупки иностранных лекарств

Москва, 14 февраля. Заведующий отделением НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов поддержал решение правительства РФ отменить ограничения на закупку жизненно важных лекарственных препаратов иностранного производства.

Он отметил, что каждое лекарство или дженерик проходит многолетние испытания, прежде чем попасть на полки аптек и больниц, поэтому врачи просили позволить им закупать уже проверенные препараты — с известными параметрами эффективности и токсичности.

Специалист также опроверг заявления противников снятия ограничений на закупку иностранных лекарств, которые утверждают, что российским медикам якобы экономически выгодно назначать именно зарубежные препараты. По словам Балашова, так говорят лоббисты российской фармакологии. Завотделения НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева подчеркнул, что врач в России заботится о пациенте, а не о своей зарплате, «иначе врачом бы не работал», пишет газета «Взгляд».

Отметим, что аналогичную точку зрения высказал и главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, снятие ограничений говорит о том, что российские власти прислушиваются к экспертному сообществу.

«Потому решение правительства — это очень смелый шаг, свидетельствующий о заботе страны о судьбах пациентов. Мы готовы приложить все усилия, чтобы при лечении пациентов нормально комбинировать те препараты, которые им необходимы», — добавил Каприн.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует упростить процедуру закупки иностранных лекарств для онкобольных. Ведомство снимет с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничения, из-за которых больницы не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах.