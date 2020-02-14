Билли Айлиш представила заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде

Москва, 14 февраля. Американская певица Билли Айлиш выпустила песню, которая станет саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Композиция в исполнении Айлиш будет звучать в ходе вступительных титров новой части «бондианы», которая получила название «Не время умирать». Лейтмотив новой композиции перекликается с саундтреком к первому фильму о Джеймсе Бонде.

Песня к 25-му фильму «бондианы» была написана Айлиш в соавторстве с братом Финнеасом О’Коннеллом. Первое публичное исполнение песни состоится 18 февраля на церемонии Brit Awards в Лондоне.

Стоит отметить, что Айлиш стала самой молодой исполнительницей и автором композиции для фильма о Джеймсе Бонде. В декабре 2019 года ей исполнилось 18 лет.

В России премьера кинофильма «Не время умирать» состоится 9 апреля. Роль Джеймса Бонда в новой картине исполнил Дэниел Крэйг. Кроме того, в съемках фильма приняли участие Леа Сейду, Рами Малек и Кристоф Вальц.

Стоит отметить, что в январе 2020 года Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми». В предыдущий раз подобного результата сумел добиться американский певец и автор песен Кристофер Кросс в 1981 году.