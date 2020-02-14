Карпин назвал большим шагом разрешение на закупку жизненно важных лекарств за границей

Москва, 14 февраля. Отмена ограничений на госзакупки жизненно важных иностранных лекарств, о которой распорядился премьер РФ Михаил Мишустин, является большим и смелым шагом навстречу пациентам и медикам, считает главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн.

«Это здорово. Должен сказать, любое движение навстречу пациенту и сообществу — очень важная задача», — сказал он в комментарии «Газете.ру».

При этом специалист отметил, что государство берет на себя очень серьезную и сложную задачу. По его словам, это решение будет очень нагрузочным и в материальном плане. На сегодняшний день, как уточнил он, очень немногие страны могут взять на себя такую нагрузку.

«Мы знаем, даже развитые страны, которые для себя не могут купить в Германии или американские препараты, и производят свои дженерики», — добавил Каприн.

Напомним, предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства Мишустин поручил представить уже к 12 марта. По словам главы правительства, власти должны сделать все, чтобы обеспечить онкобольных россиян нужными лекарствами.

Он также обратил внимание, что на родители тяжелобольных детей и врачи часто жалуются на дефицит лекарств, поэтому Росздравнадзор должен провести мониторинг рынка жизненно важных препаратов и оперативно информировать Минздрав.

Мишустин добавил, что в России сейчас производят препараты высоко качества, но есть ситуации, когда без зарубежных лекарств не обойтись.