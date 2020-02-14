Помпео заявил об изъятии иранских ракет, не дошедших до хуситов

Москва, 14 февраля. ВМС США изъяли более 350 иранских ракет и других единиц оружия, которые транспортировались в Йемен для нужд хуситов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента сообщил об операции американских ВМС в своем Twitter, приложив фото боеприпасов.

«ВМС США задержали 358 сделанных в Иране ракет + другие компоненты оружия на пути к хуситам в Йемен», — написал Помпео, не уточнив место изъятия ракет.

Он также добавил, что международное сообщество должно продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Тегерана, действие которого в ближайшем будущем истекает.

The U.S. Navy interdicted 358 Iranian-made missiles + other weapons components on their way to the Houthis in Yemen. This is another example of the world’s largest state sponsor of terror the Islamic Republic of Iran continuing to defy the UN Security Council. pic.twitter.com/vPOaoIpChU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2020

Ранее Центральное командование США передавало, что 9 февраля американское военное судно задержало в Аравийском море корабль, на борту которого были обнаружены противотанковые и противовоздушные ракеты.

Среди изъятого оружия значилось 150 единиц противотанковых управляемых ракет «Дехлавие», скопированных с российских «Корнетов».

Кроме того, американские военные захватили три ракеты класса «земля-воздух», тепловизионные оружейные прицелы, компоненты для беспилотников и надводных кораблей, а также другие боеприпасы и части оружия иранского производства.