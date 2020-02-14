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Помпео заявил об изъятии иранских ракет, не дошедших до хуситов

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Помпео заявил об изъятии иранских ракет, не дошедших до хуситов

Москва, 14 февраля. ВМС США изъяли более 350 иранских ракет и других единиц оружия, которые транспортировались в Йемен для нужд хуситов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента сообщил об операции американских ВМС в своем Twitter, приложив фото боеприпасов.

«ВМС США задержали 358 сделанных в Иране ракет + другие компоненты оружия на пути к хуситам в Йемен», — написал Помпео, не уточнив место изъятия ракет.

Он также добавил, что международное сообщество должно продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Тегерана, действие которого в ближайшем будущем истекает.

Ранее Центральное командование США передавало, что 9 февраля американское военное судно задержало в Аравийском море корабль, на борту которого были обнаружены противотанковые и противовоздушные ракеты.

Среди изъятого оружия значилось 150 единиц противотанковых управляемых ракет «Дехлавие», скопированных с российских «Корнетов».

Кроме того, американские военные захватили три ракеты класса «земля-воздух», тепловизионные оружейные прицелы, компоненты для беспилотников и надводных кораблей, а также другие боеприпасы и части оружия иранского производства.

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Источник: Twitter
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