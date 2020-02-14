Угрозы Лукашенко могут привести к финансовым потерям для Белоруссии

Минск, 14 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России сократить до 3% ставку по кредиту в связи со срывом сроков строительства «БелАЭС». Он отметил, что уже обсуждал данный вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным и возражений не услышал.

«Вы сорвали сроки, значит давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме, где-то около 3%. Мы не будем вводить санкции и кредит начнем выплачивать не через два года, а через пять», — отметил Лукашенко, которого цитирует белорусское агентство «Белта».

По его словам, за просрочку предусмотрены большие штрафы, однако Минск готов закрыть на них глаза, если Москва «подвинется по кредиту».

Как пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, от штрафных санкций пострадает в первую очередь сама Белоруссия. В то же время атомная станция крайне необходима. Она позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии, но и поставлять ее на экспорт, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной станции должен был состояться в январе 2020 года, однако этого так и не произошло. Запуск второго энергоблока намечен на 2021 год.

Строительство «БелАЭС» началось еще в 2011 году. Россия предоставила Белоруссии кредит на 10 млрд долларов на строительство АЭС. Отметим, что станция располагается в населенном пункте Ворняны Гродненской области — в 50 км от Вильнюса. Это чрезвычайно беспокоит Литву, которая из-за этого даже отказалась от сотрудничества с Белоруссией. Бывший президент страны Даля Грибаускайте подчеркнула, что одна из политических целей Литвы — не дать АЭС запуститься.