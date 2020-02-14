Киркоров в новом клипе «снял трусы» с Варнавы

Москва, 14 февраля. Российский певец Филипп Киркоров в новом клипе на песню «Романы» «снял трусы» с актрисы Екатерины Варнавы.

Сюжет клипа разворачивается вокруг католического священника, его роль исполняет Киркоров. Короля российской эстрады пытается соблазнить соблазнить дама искусительница в роли Варнавы. А толпа монашек пытается помешать ей.

Буквально на первой минуте клипа Варнава оказывается без нижнего белья. Киркоров и монашки сидят рядом с ней. Если главный герой реагирует на происходящее с явным удивлением и восхищением, то монашки явно негодуют по поводу происходящего и жестом обращаются ко всевышнему.

«01.06 — лучший момент, можно было на превью ставить», — указала Lalentina Rastova.

Ранее главная героиня нового клипа короля российской эстрады Филиппа Киркорова на песню «Романы» Екатерина Варнава раскрыла подробности съемки ролика. По ее словам, Филипп Бедросович очень чувственный, но при этом очень профессиональный и очень собранный. Ей было очень интересно работать с ним.

Пользователи Сети оценили новый клип Киркорова, заметив, что не могут оторваться от новой композиции.

«Очень круто, Киркоров как всегда на высоте. Варнава чудесная», — написала Masha Dan.

«Мне понравилось! Особенно Варнава. У нее бешеная энергетика», — поддержал hhh byhckovs7.

«Очень красиво! Очень! Варнава тут невероятно крута и демонична. Я даже удивилась, что Варнава без ассоциации с комедией может! Все очень красиво! Я увидела не клип, я увидела спектакль! Класс! Вообще Киркоров — прям Уважение! Мега человек!Совмещает в себе и прошлые пару десятилетий и умудряется быть в одну ногу с современным временем. При этом шаги естественные и видно в удовольствие!» — поделилась своими впечатлениями Анна Немцова.

Однако не все оценили новый клип звезды, назвав его маразматичным и кошмарным.

«Вульгарно», — кратко описал видео Павел Румянцев.

«Где же моральный облик человека? Противно смотреть такое», — возмутился Аркадий Паровозов.