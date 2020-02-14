Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. События дня. ФАН-ТВ

Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
ЧП на Ямале: вертолет Ми-8 совершил на полуострове жесткую посадку — для некоторых она закончилась трагично. 2 человека из 10, находившихся на борту, погибли. По предварительным данным, это члены экипажа (бортмеханик и командир воздушного судна) — их зажало в кабине. Состояние других пассажиров врачи оценили как удовлетворительное. ЧП случилось недалеко от аэропорта Сабетта, в этом же районе находится и одноименный вахтовый поселок. В ходе аварии вертолет перевернулся на крышу и сломал лопасти. Вероятную причину в МЧС не назвали, но известно, что сейчас в регионе царит непогода: Ми-8 выполнял рейс во время снежной бури. Он летел с Гыданского полуострова до Сабетты и рухнул всего в 500 метрах от пункта назначения. Принадлежало воздушное судно авиакомпании «СКОЛ». Помимо прочего, она занимается перевозками для крупных организаций из сферы энергетики, таких как «Роснефть» и «Газпром». Упавший сегодня вертолет, предположительно, вез в Сабетту сотрудников «Газпромнефть-ГЕО». Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа уже начали проверку по факту инцидента.
Боевики сбили военный вертолет в Сирии
Другое авиапроисшествие случилось уже на Ближнем востоке. В Сирии боевики сбили вертолет в Идлибской зоне деэскалации к западу от Алеппо. Сегодня об этом сообщил целый ряд СМИ. Судьба пилота пока неизвестна. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало армии сирийского правительства и стало мишенью так называемой «умеренной оппозиции». Впрочем, официально это еще не подтвердилось. Более того, этот инцидент не первый за неделю. Сирия уже давно ведет полномасштабную военную операцию в Идлибе. Но, помимо террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», здесь же находятся и протурецкие силы (в том числе та самая «умеренная оппозиция»). Из-за этого столкновения Анкары и Дамаска в регионе стали регулярными. Так, несколько дней назад власти Турции обвинили Сирию в обстрелах своих позиций и пригрозили ответом. Более того, 10 февраля турецкие военные утверждали, что сбили сирийский вертолет Ми-25. И, похоже, что сегодня разворачивается подобная история.
ЦИК проведет общероссийское голосование по конституции
Всероссийское голосование о поправках в конституцию проведет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Об этом сказано в распоряжении Владимира Путина. Расходы на себя возьмет федеральный бюджет. Формат акции и ее дата так и не объявлены, правда, и список изменений в основной закон готов не до конца. Вообще-то, дедлайном для рабочей группы было 14 февраля. Именно сегодня профильный комитет думы готовился принять финальные проекты поправок. Но их оказалось так много, что теперь сроки могут сдвинуться до марта. Вопрос решится на следующей неделе. Масштаб грядущих изменений уже оценил президент России, накануне он встретился с рабочей группой по конституции. И оказалось, что предложений о поправках уже более 500. Сюда относятся индексация целого ряда социальных выплат, запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц, новые полномочия Госдумы, которая сможет утверждать премьер-министров, и множество других нововведений. Их, впрочем, еще предстоит объемно и доступно объяснить жителям нашей страны. Ведь до общероссийского голосования (а этот день будет объявлен выходным) поправки в силу не вступят.