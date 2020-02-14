Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. События дня. ФАН-ТВ

Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале ЧП на Ямале: вертолет Ми-8 совершил на полуострове жесткую посадку — для некоторых она закончилась трагично. 2 человека из 10, находившихся на борту, погибли. По предварительным данным, это члены экипажа (бортмеханик и командир воздушного судна) — их зажало в кабине. Состояние других пассажиров врачи оценили как удовлетворительное. ЧП случилось недалеко от аэропорта Сабетта, в этом же районе находится и одноименный вахтовый поселок. В ходе аварии вертолет перевернулся на крышу и сломал лопасти. Вероятную причину в МЧС не назвали, но известно, что сейчас в регионе царит непогода: Ми-8 выполнял рейс во время снежной бури. Он летел с Гыданского полуострова до Сабетты и рухнул всего в 500 метрах от пункта назначения. Принадлежало воздушное судно авиакомпании «СКОЛ». Помимо прочего, она занимается перевозками для крупных организаций из сферы энергетики, таких как «Роснефть» и «Газпром». Упавший сегодня вертолет, предположительно, вез в Сабетту сотрудников «Газпромнефть-ГЕО». Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа уже начали проверку по факту инцидента.

Боевики сбили военный вертолет в Сирии Другое авиапроисшествие случилось уже на Ближнем востоке. В Сирии боевики сбили вертолет в Идлибской зоне деэскалации к западу от Алеппо. Сегодня об этом сообщил целый ряд СМИ. Судьба пилота пока неизвестна. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало армии сирийского правительства и стало мишенью так называемой «умеренной оппозиции». Впрочем, официально это еще не подтвердилось. Более того, этот инцидент не первый за неделю. Сирия уже давно ведет полномасштабную военную операцию в Идлибе. Но, помимо террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», здесь же находятся и протурецкие силы (в том числе та самая «умеренная оппозиция»). Из-за этого столкновения Анкары и Дамаска в регионе стали регулярными. Так, несколько дней назад власти Турции обвинили Сирию в обстрелах своих позиций и пригрозили ответом. Более того, 10 февраля турецкие военные утверждали, что сбили сирийский вертолет Ми-25. И, похоже, что сегодня разворачивается подобная история.