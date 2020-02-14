ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков

Москва, 14 февраля. Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.

По данным пресс-службы ФНС, банки должны информировать ведомство об открытии и закрытии счетов физическими лицами. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять ФНС информацию о вкладах, операциях, остатках денежных средств, а также о вкладах в драгоценные металлы. В ФНС подчеркнули, что ведомство не имеет прямого доступа к информации о счетах и движении средств физических лиц без проведения налоговой проверки.

Налоговая проверка инициируется в случае поступления информации о том, что физлицо нелегально осуществляет предпринимательскую деятельность, передает «360».

«В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и, если будут установлены факты недекларирования доходов, ему могут предложить уточнить налоговые обязательства», — пояснили в ФНС.

Ведомство опровергло информацию о том, что граждан будут вызывать в налоговые органы в случае любых невыясненных поступлений средств на их банковские счета.