Захарова рассказала, как Помпео заставил всех ахнуть после встречи с Лавровым в Мюнхене

Москва, 14 февраля. Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене произнес слова, которые заставили ахнуть других участников конференции в Мюнхене. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck» (в пер. с англ. «удачи». — Прим. ФАН), — написала дипломат на своей странице в Facebook.

После этого, по ее словам, стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули.

«Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — пояснила она.

Напомним, Международная конференция по безопасности открылась в Мюнхене 14 февраля. Делегацию РФ возглавляет Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит на пленарной сессии, а также проведет несколько двусторонних встреч. В частности, 16 февраля он должен встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб.