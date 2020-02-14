ФСИН предложила использовать портал госуслуг для записи на свидания

Москва, 14 февраля. Запись на свидание с заключенными в России должна осуществляться через портал госуслуг, но пока на разработку такой системы нет средств, заявил заместитель начальника управления режима и надзора ФСИН Сергей Борисов на круглом столе в Совете Федерации.

«Нам бы хотелось, чтобы электронная очередь работала через единый портал госуслуг. Эта площадка пользуется доверием граждан, к ней подключены многие ведомства, которые оказывают там услуги», — сказал представитель ФСИН.

Борисов добавил, что портал госуслуг работает по всей России, поэтому электронную очередь можно будет организовать в любом СИЗО или ИК, где есть доступ в Интернет. Воспользоваться такой функцией смогут жители со всех уголков страны, пишет «Парламентская газета».

Вместе с тем, представитель ведомства заметил, что бюджетного финансирования на создание единой системы у ФСИН в данный момент нет.

Сенатор Александр Башкин в свою очередь отметил, что вопрос организации записи через портал госуслуг — «это не облегчение режима». Он подчеркнул, что жизнь меняется, и в нее входит «цифра».