Рожин заявил, что американцам выгодна «раскачка» темы «присутствия» ЧВК «Вагнер» в Ливии

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование, основанное на находках коллег из немецкого издания Zuerst. В материале журналистов из Германии был прослежен путь заключения нескольких договоров между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и американскими лоббистскими компаниями об оказании услуг в западном медиапространстве, а также продвижении интересов главы ПНС Файеза Сарраджа через американских политиков. Проанализировав имеющуюся информацию, ФАН обнаружил связь между этими договорами и «увеличением числа бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии». Подробнее с материалами расследования можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что после заключения контрактов между лоббистскими американскими компаниями и ПНС сенаторы США Крис Кунс, Линдси Грэм, Крис Мерфи и Марко Рубио активно голосовали за применение санкций против России, а также продвигали законопроект по усилению роли США в Ливии.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эксклюзивном комментарии ФАН заявил, что Америке выгодно нагнетание ситуации во внутренней борьбе за бюджеты и, кроме всего прочего, раскачка темы «присутствия» российского военного контингента в Ливии, представленного ЧВК «Вагнер» — это повод снова ввести в североафриканскую страну собственные войска.

«Поведение ПНС в данном случае достаточно стандартное: подобным образом в свое время действовал экс-президент Украины Петр Порошенко после аудиенции у Трампа. Поэтому Саррадж действует в русле той лоббистской политики, которая выстроена США: если деньги уплачены за создание позитивного образа правительства и продвижение каких-то решений, которые направлены против оппонентов Сарраджа в ливийской войне, то эти действия будут осуществляться. В США подобного рода политика не считается незаконной. С точки зрения Штатов, это нормально, что лидеры других государств оплачивают подобного рода услуги и пытаются приобщиться к американскому глобальному влиянию. Поэтому Саррадж действует в парадигме проамериканского мироустройства», — убежден Борис Рожин.

В расследовании ФАН упоминалось также и о том, что со временем количество бойцов российской ЧВК, о которых говорили сенаторы США, только увеличивалось. В разные периоды американские чиновники говорили то о 600 человек, то о 1200 бойцах.

«Это, скорее, уже был вопрос нагнетания информационной истерии, поскольку был получен заказ на демонизацию действий России в Ливии. Начинали с малого, потом эту истерию раскрутили. Если официальные СМИ как-то в этой истерии еще ограничивали себя, то желтая пресса себя уже не сдерживала — писали какие-то совсем уж космические цифры и абсолютно абсурдные обвинения в адрес России. При этом они не смогли показать ни одного пленного или убитого сотрудника ЧВК, несмотря на всю эту кампанию. То есть по факту у них с точки зрения доказательной базы все было очень тухло, что, конечно, не остановило поток этих заявлений», — рассказывает эксперт.

Если с лоббистическими американскими компаниями, действующими в интересах спецслужб, все ясно, то мотивы ПНС Ливии относительно распространения фейков в адрес России весьма спорны.