Украина пожалуется в Гаагу на паспорта ДНР и ЛНР

Киев, 14 февраля. Украинские власти намерены обратиться в гаагский Международный уголовный суд в связи с выдачей паспортов ДНР и ЛНР жителям неподконтрольных районов Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

В ведомстве отметили, что в настоящее время юристы собирают все доказательства для передачи материалов в суд.

«Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола 1977 года», — говорится в сообщении.

По информации офиса генпрокурора, в Донецкой и Луганской народной республиках выдано более 500 тыс. паспортов — 300 тыс. в ДНР и 200 тыс. в ЛНР.

Напомним, что 10 февраля прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту выдачи жителям Донбасса паспортов ЛНР. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский начал кампанию против выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. По его словам, Киев должен создать условия, чтобы молодежь Донбасса не отказывалась от украинского гражданства.

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов обратился к Зеленскому со встречным предложением — прекратить ежедневные обстрелы населенных пунктов в Донбассе.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.