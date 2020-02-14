Сирия новости 14 февраля 19.30: курдские боевики избивают мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо сбит вертолет ВВС Сирии

Сирия, 14 февраля. Курдские боевики избивают мирных жителей Дейр-эз-Зора на камеру после задержания. В Алеппо боевики вооруженной оппозиции сбили вертолет ВВС Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: потеряли на западе Алеппо один вертолет вместе с экипажем, на юге Идлиба продолжают наносить точечные удары по укреплениям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в юго-восточной части Идлиба обменялись ударами с боевиками альянса «Хайят Тахрир аш-Шам»

«Сирийская национальная армия»: сбили ракетным залпом вертолет ВВС Сирии в Алеппо у поселка Анджар.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулась с отрядами правительственных сил в западной окраине Алеппо.

Провинция Алеппо

Боевики уничтожили противотанковый расчет САА на фронте у поселка Башмара на северо-западе провинции Алеппо, о чем сообщает оппозиционное новостное агентство Step News. В ответ вертолеты ВВС Сирии совершили серию вылетов на юго-востоке провинции и ударили с воздуха по укреплениям джихадистов в районе поселка Кабтан-Джебель.

Отряд протурецкой «Сирийской национальной армии» уничтожил одну зенитную установку сирийской армии на фронте у поселка Кафр-Халяб, как цитирует заявление самих радикалов агентство Al Mohrar Media. Джихадисты также заявили, что им удалось сбить вертолет ВВС Сирии к западу от Алеппо. По неподтвержденным данным, погибли три члена экипажа, обломки упали у поселка Анджар.

Подразделения САА проводят операцию в промышленном микрорайоне Рашидин-4 на западной окраине города Алеппо, где по-прежнему укрываются отдельные отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», как передает корреспондент портала Syria Watan News. Информация о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Активисты распространяют в социальных сетях видео сделанное в участке самоназваний милиции курдских боевиков «Асайиш». На записи видно, как группа «милиционеров» избивает ногами двух задержанных мужчин. Как сообщает корреспондент портала Step News, задержание было снято в городе Шхиль. Оба арестованных работали водителями зерновозов, курдские боевики арестовали их обоих 15 дней назад в ходе рейда. Мужчин задержали по обвинению в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Отметим, курдские радикалы неоднократно проводили задержания среди мирного населения, обвиняя арестованных в связях с террористами, однако действительной причиной арестов становятся критика действий SDF, участие в антикурдских митингах, лояльность к сирийской армии, нежелание платить налоги и попытки уклониться от призыва в курдские отряды самообороны.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли серию ударов с воздуха по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Нахль и у деревни Басанкуль к югу от Идлиба, как передает медиаресурс Step News. Точечные удары также были нанесены в районе поселка Сармин, где по-прежнему отмечаются боестолкновения отрядов сирийской армии с «вооруженной оппозицией», а также у деревни Каминас были сброшены бомбы на склады боеприпасов противника, как сообщает агентство Masar Press Net.

Как передает ТАСС, российская сторона Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опровергла сделанное ранее заявление Турции о гибели 63 сирийских военных в Идлибе, назвав тиражирование таких сведений безответственным и отметила, что подобная дезинформация, подхваченная официальными изданиями, только способствуют эскалации обстановки в Сирии и не отвечают взаимным интересам России и Турции.

Провинция Хасака

Как сообщает портал Rudaw, с наступлением холодов в лагере беженцев «Вашукани» возросло количество смертей среди беженцев из-за простудных заболеваний. По данным сотрудников Сирийского Красного Полумесяца, которые допущены в лагерь, наступившие заморозки увеличили заболеваемость, так как на всех беженцев не хватает медикаментов, теплой одежды и одеял. Ночью температура в лагере отпускается ниже нуля. В лагере проживали 8 тысяч людей и недавно его пополнили еще 220 семей без мест для их размещения. Для них не успели установить новые палатки до заморозков. Общее количество палаток в скором времени достигнет 1500, уже без возможности дальнейшего расширения лагеря за счет использования всего отведенного для него пространства.По данным волонтеров Красного Полумесяца, медицинская помощь была оказана шести тысячам жителей в лагере. Но группы волонтеров физически не хватает на всех. Отметим, что в другом лагере на территории, оккупированной курдскими боевиками «Демократических сил Сирии», «Аль-Хол», проживает около 70 тысяч людей и в сам лагерь по соображениям безопасности вообще не пропускают гуманитарные конвои.

1 Организация запрещена на территории РФ.