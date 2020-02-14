Посольство РФ в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым

Москва, 14 февраля. Российское посольство в Австрии поздравило подписчиков в социальных сетях с Днем всех влюбленных мемом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

К записи прикреплено видео, на котором министр машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

«Желаем вам любви», — так сотрудники дипмиссии озаглавили пост на русском и немецком языках.

Кадры были сняты в 2015 году и широко разошлись по Сети. Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что таким образом Лавров поприветствовал свою коллегу из ЮАР Маиту Нкоана-Машабане.

Ранее сексолог Лев Щеглов рассказал, как сделать приятно любимому человеку в День святого Валентина. Для этого, по его мнению, необходимо понимать ценности своей половинки. Подарком может стать как вещь, так и какое-либо действие.

«Необходимо проявить глубокое позитивное отношение к этому человеку, которое предполагает, что ты знаешь, что ему хочется и что ему приятно. Большего, я думаю, никто не придумает», — считает специалист.

Кроме того, подарок не обязательно должен быть красивым, но учитывать конкретные потребности человека, передавало Федеральное агентство новостей.