Митина заявила, что российская дипломатия должна проснуться и спасти россиян в Ливии

Москва, 14 февраля. У стен посольства Ливии в Москве с 13 февраля проходит ежедневная акция в поддержку российских социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Оба вот уже 9 месяцев без суда и следствия находятся в тюрьме в Триполи.

Одной из участниц акции стала общественный деятель, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина. По ее словам, проблема осложняется тем, что на так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее территорию, на которое находится тюрьма, можно воздействовать только косвенно.

«ПНС не признано ливийскими гражданами. Они осуществляют свою юрисдикцию над столицей Ливии Триполи и прилегающими районами. Сама тюрьма, где находятся социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находится в Триполи, но так называемые ливийские власти, в частности, марионеточный премьер-министр Файез Саррадж отнекиваются от этого и говорят о том, что тюрьмы и вся система исполнения наказаний им не подчиняется. Интересно тогда, что им подчиняется?» — возмутилась Митина в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, она напомнила, что с конца 2011 года в Ливии нет российского дипломатического представительства, нет посольства. Функции диппредставительства в Триполи по совместительству выполняют посол и консул РФ в Тунисе. Но в Ливию они ездят очень редко. Все попытки общественных организаций и дипломатов воздействовать на так называемые власти Ливии успехом не увенчались.

«Есть информация, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров поднимал этот вопрос на встрече с Сарраджем, но как мы видим, воз и ныне там», — добавила она.

Именно поэтому, как подчеркнула собеседница ФАН, сейчас крайне важно привлечь внимание международных правозащитных организаций и «разбудить» российскую дипломатию.

Отметим, что в заточении в Ливии находятся не только социологи ФЗНЦ.

«Недавно удалось вытащить оттуда российских моряков, которые провели там несколько лет, с 2011 года. В Ливии с 2011 года находится и россиянка Екатерина Устюжанинова, с 2011 года там пребывает, статус ее неясен. Она поехала помогать Каддафи, участвовать в военных действиях и сгинула там», — напомнила Митина.

По ее словам, есть данные о том, что Устюжанинова сейчас в тюрьме, обвиняется в якобы убийстве ливийца. Но опять же совершенно непонятно, кем выдвинуты обвинения, было ли следствие, суд.

«Скорее всего, она сидит так же без следствия, без адвоката уже девятый год. Это такие возмутительные ситуации, на которые мы не можем не реагировать», — подчеркнула Митина.

Именно поэтому к пикету у стен посольства Ливии в Москве присоединился целый ряд общественных организаций.