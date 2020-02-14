Миро уличила Лободу в краже песен Билли Айлиш

Москва, 14 февраля. Популярная певица Светлана Лобода поразила поклонников крайне необычными танцами во время Big Love Show. Блогер Лена Миро посоветовала звезде обратиться к психиатру.

Поклонники Лободы ранее обратили внимание на неадекватные танцы во время исполнения песни под названием «Новый Рим». Певица попыталась задрать ногу выше головы, продемонстрировав нижнее белье, и подозрительно дергалась.

«Кошмар… У нас на эстраде, что за конвульсии?» ― возмутился поклонник.

«Санитаров сюда!» — добавил фанат.

«Пьяные» танцы Лободы оценила и скандальный блогер Миро. Она напомнила, что несчастные фанаты уже видели перья Филиппа Киркорова, обдолбанного Диму Билана в Самаре. Теперь россияне стали свидетелями шоу от Лободы.

«Кто-то скажет, что Лобода «обдолбалась». Сама она говорит, что много работает и не спит. Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор», — написала Миро.

Кроме того, Миро уличила Лободу в краже песен популярной американской певицы Билли Айлиш.

«На мой же взгляд, то, как колбасит исполнительницу переделанных хитов, не является нормой даже близко», — заключила Миро.

Ранее в Сети разгорелся скандал после того, как Дима Билан в Самаре вышел на сцену пьяным. Судя по опубликованным кадрам, во время концерта на площади Куйбышева артист периодически забывал слова своих песен, невнятно общался с публикой и странно танцевал.