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Правительство РФ до 14 марта создаст список закупочных лекарств для онкобольных

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Правительство РФ до 14 марта создаст список закупочных лекарств для онкобольных

Москва, 14 февраля. Правительство РФ до 14 марта должно создать перечень лекарств для лечения онкологических заболеваний, которые закупаются на торгах. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минздраву России сформировать проект перечня лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, закупка которых может осуществляться по их торговым наименованиям, и представить его в правительство РФ», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

При необходимости Минздрав может внести изменения в правила формирования перечня лекарственных препаратов, которые закупаются через торги.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России планирует упростить процедуру закупки иностранных лекарств для онкобольных. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к Мишустину с просьбой наделить Росздравнадзор функцией мониторинга рынка лекарств на предмет дефицитных препаратов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с онкологическими заболеваниями одним из ключевых направлений в развитии здравоохранения страны. По его словам, прорыв в борьбе с онкозаболеваниями станет возможен лишь при условии международной кооперации, обмена клиническими практиками, использовании ядерных и цифровых технологий, а также передовых открытий в области биологии, химии и генетики.

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Источник: Правительство РФ
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