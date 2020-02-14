Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира. Как обычно, в украинском политикуме надеются, что страна станет одной из центральных тем мероприятия. Впрочем, киевские политологи уверены, что на этот раз тема кризиса в Донбассе останется на задворках форума. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, накануне 56-й конференции по безопасности глава MSC Вольфганг Ишингер представил доклад, в котором обозначил ключевую тему. Речь о феномене Westlessness во внешней политике — отсутствии единой стратегии у стран Запада в отношении глобальных проблем безопасности. Как сообщил Ишингер, в ходе мероприятия особое внимание будет уделено текущим кризисам в мире и Европе, перспективам стран ЕС в области военного сотрудничества и новых технологий.

На конференции в Мюнхене собрались около 500 делегатов — мировые политические лидеры, представители международных организаций и бизнеса. По данным организаторов, на форум приехали 35 глав государств и правительств, 40 министров обороны, 60 глав МИД. Самыми заметными фигурами на конференции станут президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И, а также глава американской делегации, госсекретарь Майк Помпео.

Украинскую делегацию в Мюнхене возглавил президент. В его офисе сообщили, что Владимир Зеленский выступит на «специальной сессии, посвященной Украине, и проведет ряд встреч с иностранными лидерами». Киевские политологи опасаются, что «специальная сессия» может пройти с таким же «успехом», как и выступление главы страны на экономическом форуме в Давосе. Напомним, там ему пришлось выступать практически перед пустым залом.



В Киеве отмечают, что MSC-2020 также посетит экс-президент Украины Петр Порошенко — «по приглашению организаторов форума». Отставной руководитель государства намерен в ходе обсуждений затронуть вопрос о «невыполнении Россией минских договоренностей». Его речи, считают аналитики, наверняка прозвучат диссонансом с тем, что будет говорить действующий президент. Тем самым общая позиция Киева на тему урегулирования в Донбассе может быть донесена до Запада максимально размыто и противоречиво.

«На сегодня Мюнхенская конференция по безопасности не имеет особого международного статуса, а ее решения не носят резолютивного характера, — констатирует политолог, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — С другой стороны, в Европе этот форум — «место номер один», где обсуждаются вопросы безопасности, которые особенно важны для Украины в части Донбасса, Крыма и других аспектов внешней политики. В Мюнхене, с высокой вероятностью, на этот раз будет обсуждаться тема ввода миротворцев на юго-восток Украины, а также новые подходы к урегулированию конфликта в Донбассе».



Эксперт напомнил, что в ходе одной из конференций по безопасности Запад уже предлагал Украине план урегулирования под авторством экс-генсека НАТО [Андерса Фога Расмуссена], предполагавший введение миротворческого контингента на не контролируемые Киевом территории. Однако тогда он был отвергнут украинскими властями во главе с Порошенко.

«Как правило, в Мюнхен приезжают ведущие мировые специалисты по общественной безопасности и мирному урегулированию, разрешению международных конфликтов и т. д. Поэтому участие Зеленского в этой конференции может быть весьма полезным, — говорит Бортник. — Теоретически Мюнхен мог бы стать местом для заявления Украиной новых идей и подходов к урегулированию конфликта в Донбассе. Бывает, что на этом форуме обсуждаются идеи, которые потом превращаются в резолюции ООН, ЕС и важные международные договоры. Правда, в отношении Украины на сей раз, боюсь, этого не случится. Проблема в том, что на Банковой все еще не озвучили никаких новых идей по мирному процессу в Донбассе. Скорее всего, таких идей в офисе президента просто нет».

Глава УИАМП предположил, какую роль тема Донбасса в целом сыграет на Мюнхенской конференции по безопасности.

«По моей информации, в отчете Ишингера, который будет рассмотрен в рамках мероприятия, украинскому кризису уделено достаточно большое внимание. Да, Запад в первую очередь интересуют собственные проблемы, такие как разрушение старой модели мира, выход Америки из ключевых договоров по контролю за вооружениями, а также рост влияния Китая и России в мире, — перечисляет аналитик. — Тем не менее «украинский фактор» все же до сих пор входит в первую десятку мировых кризисов. Более того, для Европы это пока что неразрешимый конфликт, поэтому западные партнеры Украины активно ищут выход из ситуации. Планы по вводу миротворческого контингента в Донбасс, вопросы проведения там местных выборов и передачи контроля над границей, которые будут обсуждаться в Мюнхене, — все это «реперные точки» Запада, прежде всего США, для торга с РФ».

Правда, отметил политолог, планы мирного урегулирования конфликта на юго-востоке еще далеки от своего окончательного вида.

«Мюнхенская конференция по безопасности — это такой «замер температуры в палате», своеобразная проверка самочувствия западноевропейских элит. Окончательные решения по урегулированию в Донбассе принимаются структурами уровня Совета Безопасности ООН. И только исходя из проектов резолюции Совбеза можно говорить о некоем алгоритме разрешения донбасской проблемы. Но до согласования такого документа предстоят еще месяцы, а то и годы переговоров».

Бортник напомнил, что Мюнхенская конференция уже полтора десятка лет привлекает к себе внимание в том числе благодаря знаменитой речи президента России Владимира Путина, обращенной к лидерам Запада. По его мнению, произнесенная в 2007-м, «она в какой-то мере начала отсчет зарождения новой политической Европы».