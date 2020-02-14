Политолог Корнилов объяснил недовольство Лукашенко рыночными ценами на нефть из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ведет переговоры с Польшей о предоставлении в пользование трубопровода из города Гданьск, по которому закупленное им «черное золото» из США и Саудовской Аравии потечет в его страну. При этом белорусский лидер особо подчеркнул, что готов покупать часть нефти не из России, даже если та будет стоить дороже. Подобную риторику Минск проводит только в одном случае — когда ему что-то сильно нужно от Москвы, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

По его словам, Лукашенко в последнее время много говорит про то, что его страну «где-то там унижают», не давая дармовые нефтепродукты. Во многом на такое поведение его «вдохновил госсекретарь США Майкл Помпео», недавно посетивший Минск.

«Он же уговаривал главу республики покупать животворящую американскую нефть — тот обещал подумать, и, видимо, частично согласился на предложение американского политика. Лукашенко, очевидно, таким образом пытается задобрить США и выйти из той блокады, которую Соединенные Штаты давно установили в отношении «последнего диктатора Европы» (так называют белорусского лидера на Западе. — Прим. ФАН). Возможно, он надеется, что, если окажется им очень полезен, американцы даже согласятся пересмотреть к нему свое отношение», — предположил собеседник ФАН.

По его словам, еще начиная с 90-х Лукашенко следовал принципу «как только мне Россия не дает нужную скидку, я начинаю искать дополнительные козыри» — и остается верен ему и по сей день.

«Но мы ведь понимаем, что перед белорусами эти козыри не валяются прямо на земле в количестве «бери — не хочу». И Александр Григорьевич вновь начинает искать способы сближения с Украиной, Европой, Америкой — вспомним, как он демонстративно начал проводить какие-то совместные акции с [бывшим президентом Украины Виктором] Ющенко. Однако стоило только России дать ему скидку, как Лукашенко тут же забывал о достигнутых договоренностях с Киевом», — вспомнил эксперт.

Политолог считает, что теперь, после приезда в Минск американского госсекретаря, перед Лукашенко открылось больше пространства для маневра, которое тот будет активно использовать, чтобы добиться как можно более выгодной сделки с Москвой по нефти.