Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Москва, 14 февраля. Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.

Зрители Первого канала обрушились с критикой в социальных сетях на новое шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток». Предполагалось, что на программе будут обсуждаться резонансные темы под новым углом, но зрители так и не увидели обещанной им новизны.

По мнению Габрелянова, программа «с очень острым контентом» требует искренних и сопереживающих ведущих, но создатели шоу допустили ошибку, пригласив Собчак и Гордона в качестве ведущих.

«Получилась смесь жесткого контента и ведущих, которым глубоко наплевать на героев. А люди, естественно, видят, что ведущим плевать на переживания героев и тем более плевать на чувства зрителей», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Премьера программы «Док-Ток» состоялась 10 февраля, первый выпуск был посвящен теме домашнего насилия, и в студию была приглашена семья сестер Хачатурян. Такой подход к обсуждению темы зрители сочли бесцеремонным, а депутат Государственной думы России Виталий Милонов отметил, что не понимает, чем новое шоу Первого канала отличается от «Давай поженимся!», «Модного приговора» или «Дома-2».

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян назвал ошибкой решение Первого канала пригласить в качестве ведущей «Док-Ток» Собчак. По его мнению, программу ждут низкие рейтинги и провал.